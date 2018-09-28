تركيا تواجه أول إعصار في تاريخها الحديث

تستعد تركيا لاستقبال “مديكين”، وهو أول إعصار في تاريخها الحديث، ويتوقع أن يضرب سواحلها الغربية في 30 سبتمبر.

وأوضحت الإدارة العامة للأرصاد الجوية في تركيا، أن عاصفة استوائية تشكلت وسط البحر المتوسط، وستزداد قوتها مع تحركها شرقا في الأيام المقبلة.

وقال الأكاديمي في جامعة دوكول إيلو بمدينة إزمير التركية، مراد غوندوز ، إنه من المتوقع أن تتحول العاصفة إلى إعصار في 28 سبتمبر، قبل أن تضرب اليونان وتركيا في عطلة نهاية الأسبوع.

وستكون سرعة الرياح المصاحبة لـ “ميديكين” لدى وصوله إلى اليونان 180 كيلومتر في الساعة، ثم ستتباطأ لتتراوح سرعتها من 75 إلى 120 كيلومتر في الساعة على البر اليوناني.

وسيضرب الإعصار مدينة إزمير في الـ 30 من سبتمبر أو الأول من أكتوبر، مخلفا أمطارا غزيرة تصل إلى 75 كيلوغرام لكل متر مربع، حسب ما ذكرت صحيفة “حرييت” التركية.

وأوضح غوندوز أن السواحل التركية من جنوب إزمير إلى أنطاليا ستتأثر بإعصار البحر المتوسط، الذي يعد “ظاهرة نادرة جدا”.

يشار إلى أن الإعصار هو الأول في تاريخ تركيا الحديث، ولم يتم تسجيل سوى نحو 12 إعصارا مشابها في القرون الماضية.

وقال غوندوز: “ليس لدى الدول الأوروبية حول البحر الأبيض المتوسط ​​وكالات رسمية لمراقبة الأعاصير. من المتوقع أن نشهد المزيد منها في المستقبل بسبب التغير المناخي. نحتاج إلى مراكز لرصدها”.