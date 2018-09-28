شوارع #الكويت تتزين بأعلام #السعودية عشية زيارة #محمد_بن_سلمان

تَزينت شوارع دولة الكويت بأعلام السعودية؛ استعداداً لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، غداً السبت.

ودشن نشطاء وسم #الكويت_ترحّب_بمحمد _بن_سلمان، الذي عبّر فيه الشعب الكويتي الشقيق عن بالغ سعادته بهذه الزيارة، وبُثت صور على مواقع التواصل الاجتماعي لشوارع الكويت، أظهرت أعلام السعودية والكويت.

وتواترت التغريدات التي حملت صوراً للأمير محمد بن سلمان، مع العبارات الترحيبية من الشعب الكويتي الشقيق؛ بما يؤكد عمق العلاقة القوية بين السعودية والكويت.

ومن المقرر أن يصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى الكويت يوم غد السبت.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: الأمير محمد بن سلمان سيُجري محادثات مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.