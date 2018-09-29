الجبير: سيادة المملكة خط أحمر ولا نقبل التدخل بشؤوننا

أعلن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن “سيادة المملكة العربية السعودية خط أحمر ولا نقبل التدخل بشؤوننا”.

وقال الجبير، في كلمته أمام الأمم المتحدة في نيويورك الجمعة، إن ممارسات قطر جعلت مقاطعتها خياراً لا مفر منه، مشدداً على أن “مقاطعة قطر جزء من جهود السعودية وحلفائها بمكافحة الإرهاب”.

كما أكد دعم المملكة للاستراتيجية الأميركية في مواجهة إيران، مشيراً إلى أن أنشطة طهران الإرهابية ما زالت تزعزع استقرار المنطقة.

وتابع: “نجدد دعوتنا لتكثيف التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب”، لافتاً إلى أن “السعودية مؤمنة أن تحقيق السلام بالشرق الأوسط يتطلب ردع إيران”.

كذلك أوضح أن “سلوك إيران العدواني في المنطقة يشكل انتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق الدولية”.

13 مليار دولار لليمن

وقال الجبير إن “السعودية تجدد التزامها الحل السياسي في اليمن على أساس المرجعيات الثلاث”، إضافة إلى استمرارها بتقديم وتسهيل كافة الأعمال الإنسانية، مؤكداً أن الدعم الذي قدمته السعودية لليمن خلال 4 سنوات بلغ 13 مليار دولار.

وذكر أن “ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران تواصل إطلاق الصواريخ باتجاه السعودية”، مشيراً إلى إطلاقها 199 صاروخاً باليستياً باتجاه المملكة.

كذلك شدد على أن الحلول السلمية للنزاعات من ثوابت السياسة الخارجية السعودية.

“القضية الفلسطينية تبقى قضية السعودية”

وأكد الجبير أن “القضية الفلسطينية تبقى قضية السعودية والعالم الإسلامي المحورية”.

كما أضاف أن “إقامة دولة مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية حق فلسطيني”.

إلى جانب الشرعية بليبيا

كذلك أكد الوزير السعودي وقوف المملكة إلى جانب الشرعية بليبيا، مؤكداً دعمها لاتفاق الصخيرات.

وقال إن “السعودية تدعم جهود المبعوث الأممي غسان سلامة وتدعو للحفاظ على وحدة ليبيا”.

من جانب آخر، شدد على ضرورة الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية.

الحكومة السعودية جعلت الإنسان محور التنمية

ولفت الجبير إلى أن الحكومة السعودية جعلت الإنسان محور التنمية وفتحت أبواب المستقبل لمواطنيها عبر رؤية 2030.

إلى ذلك، أكد أن تمكين المرأة لتحظى بالفرص الكاملة هدف الحكومة السعودية، موضحاً أن رسالة المملكة تقوم على الشراكة الصادقة لتعيش الأجيال القادمة بسلام.