200 مشرّع أمريكي بصدد مقاضاة ترامب لقبوله “هدايا\” جهات أجنبية

سمح قاض فدرالي أمريكي لمجموعة من نحو 200 عضو ديمقراطي في مجلسي الشيوخ والنواب، برفع دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترامب، بتهمة قبول هدايا من جهات أجنبية، بشكل ينتهك الدستور.

ونقلت “أسوشييتد برس” عن القاضي “إيمنت سوليفان” قوله، الجمعة، إنه يقبل انطلاق إجراءات التقاضي في ادعاءات بتلقي ترامب هدايا من جهات أجنبية بدون موافقة الكونغرس، وهو ما يعد انتهاكًا لبند دستوري.

وفي تعليق على القرار، قال العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ، ريتشارد بلومينثال: “هذا انتصار كبير أن يتم السماح لنا بالمضي قدمًا في محاسبة الرئيس”.

وأضاف “بلومينثال”، لأسوشييتد برس، أن ترامب انتهك البند الدستوري “مرارًا”، مؤكدًا المضي في محاسبته.

بدورها قالت المتحدثة باسم وزارة العدل، كيلي لاكو، في بيان، إن الحكومة “تعتقد أنه لابد من رفض تلك الدعوى، وسنواصل الدفاع عن الرئيس في المحاكم”.

ويتهم أعضاء في الكونغرس ترامب باحتفاظه بملكية عقارات تضم فنادق ومكاتب في واشنطن ونيويورك، يحرص مسؤولون أجانب على الإقامة فيها واستئجارها، فضلًا عن تلقي شركاته هدايا من الحكومة الصينية، رغم إعلان الرئيس الأمريكي التنازل عن إدارة تلك الأعمال لأبنائه، إثر فوزه بالرئاسة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.