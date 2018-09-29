بلجيكا تقاضي غوغل بسبب “مواقع عسكرية حساسة”

تنوي وزارة الدفاع البلجيكية مقاضاة شركة “غوغل”، لعدم إذعانها لطلبات بتعتيم صور التقطتها أقمار صناعية لمواقع عسكرية حساسة.

وذكرت الوزارة أنها طلبت تعتيم مواقع مثل القواعد الجوية ومحطات الطاقة النووية على خدمات “غوغل” للمسح باستخدام الأقمار الصناعية “لاعتبارات الأمن القومي”.

وقالت المتحدثة: “ستقاضي وزارة الدفاع غوغل”، دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.

وكانت “غوغل” أذعنت لطلبات مشابهة من حكومات أخرى بسبب قلق يتعلق بخدمات مثل “غوغل إيرث” و”خرائط غوغل” وخدمة “ستريت فيو”، التي تتيح رؤية الشوارع على الطبيعة، خشية أن يضر ذلك بالأمن.

وقال المتحدث باسم “غوغل” في بلجيكا ميكيل ساليتس: “من العار أن تتخذ وزارة الدفاع البلجيكية مثل هذا القرار”.

وتابع: “نعمل معهم عن كثب منذ أكثر من عامين ونجري تعديلات على خرائطنا بالطلب ووفقا للقانون”.