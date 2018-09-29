أسطورة ليفربول: هازارد أفضل من صلاح

يرى الإنجليزي جيمي كاراجر، أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، أن البلجيكي، إيدين هازارد، لاعب تشيلسي، أفضل من المصري محمد صلاح مهاجم الريدز.

وفي مقاله الأسبوعي في صحيفة “تيليجراف” البريطانية، قال: “هازارد أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، لقد قلت ذلك خلال تعليقي على مباراة تشيلسي أمام ليفربول، هذا يستند إلى المواسم الـ 6 الماضية وليس أول 6 مباريات في الموسم الحالي”.

وأشاد كاراجر بالهدف المميز الذي سجله هازارد في مرمى ليفربول في مباراة كأس الرابطة، حيث راوغ عدد من لاعبي المنافس قبل أن يسجل هدف التأهل لفريقه.

وأضاف كاراجر: “هناك منافسون يستحقون الدخول في هذه المناقشة مثل كيفن دي بروين، ومحمد صلاح وهاري كين وسيرجيو أجويرو ودافيد سيلفا”.

واختتم: “هازارد يقوم بأشياء لا يفعلها غيره، لديه قدرة كبيرة على المراوغة، لديه قدرة على المرور من عدد من اللاعبين ثم تسديد كرات مذهلة، لديه القدرة على جعلك تصرخ، لقد فعلت ذلك عندما سجل الهدف الذي أخرج ليفربول من كأس الرابطة”.