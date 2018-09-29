\”لحظة السقوط\”.. متى قرر زيدان الرحيل عن ريال مدريد؟

بعد نحو 4 أشهر من الرحيل، كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن اللحظة التي قرر فيها زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني، إسدال الستار على رحلته مع النادي الملكي.

زيدان الذي يقضي إجازة طويلة في لندن، لا يزال في فترة نقاهة بعد إنجاز تاريخي مع الـ”بلانكو”، حيث قاده للفوز بدوري أبطال أوروبا في 3 نسخ متتالية قبل أن يعلن انتهاء مسيرته.

إلا أن قرار “زيزو” يعود إلى فبراير الماضي، وتحديدا عندما خسر ريال مدريد أمام ليغانيز وودع كأس ملك إسبانيا، حسب “ماركا”.

وقالت الصحيفة إن زيدان وقتها أبلغ رئيس النادي فلورنتينو بيريز والمدير الرياضي أنخيل سانشيز، أنه “لم يعد يمتلك القوة لإكمال مهمته”، إلا أن أكبر مسؤولين في النادي أقنعاه بالبقاء.

لكن في آخر يوم من شهر مايو الماضي، فشل الرجلان فيما نجحا فيه في فبراير، ليعلن زيدان الرحيل في اليوم التالي، وبعد موسمين ونصف الموسم في “سانتياغو بيرنابيو”.

وقتها قال إنه أصابه الإعياء من المنصب، واعتبر أن قرار الرحيل كان الأفضل بالنسبة للنادي واللاعبين.

وبعد أيام قليلة أعلن ريال مدريد توصله إلى اتفاق مع جولين لوبتيغي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا وقتها، لتولي تدريب الفريق.