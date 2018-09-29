“الاوقاف”: ما أثير في وسائل التواصل الإجتماعي معلومات مغلوطة وغير دقيقة بشأن تقرير الخارجية الامريكية حول الزيارات التي يقوم بها بعض الائمة والمشايخ للديوانيات

أوضحت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بخصوص ما أثير في وسائل التواصل الإجتماعي من معلومات مغلوطة وغير دقيقة بشأن تقرير الخارجية الامريكية حول الزيارات التي يقوم بها بعض الائمة والمشايخ للديوانيات حيث أكدت أن تقرير الخارجية الامريكية لم يتضمن أي جزئية حول ابلاغ السفارة الامريكية او اي جهة امريكية عن المتطرفين ولا تقوم الوزارة بأي عمل من هذا النوع ؛ *إذ ليس هذا من دورها* مشيرة أن دور وزارة الاوقاف هو التوجيه والحوار فقط.

وبينت الوزارة في بيان صحفي أن التقرير الصادر من الخارجية الامريكية ذكر كل جهود الكويت بكافة وزاراتها وهيئاتها التي لها جهود في محاربة الارهاب وذكر من ضمنها جهود وزارة الاوقاف وهي: اقامة دورات تدريبية للأئمة والخطباء، وقيام بعض فرق الوزارة بزيارة الدواوين للتوجيه ومناقشة اصحاب الافكار المنحرفة

وأكدت الوزارة أن مركز تعزيز الوسطية يعمل بشكل علني ولا يزور ديوانية إلا بطلب من أصحابها أو بتنسيق مسبق معهم بل ويتم الإعلان عن الزيارة في مواقع التواصل الاجتماعي حيث قام المركز بزيارة أكثر من 300 ديوانية وكانت الزيارات ايجابية وأتت ثمارها في تعزيز الوسطية والاعتدال من خلال التوجيه والمحاورة.

وأشارت الوزارة أن المشايخ الذين زاروا الديوانيات جميعهم *معروفون ولهم مشاركات مجتمعية تطوعية ويشاركون في البرنامج تطوعا* باختيارهم ولم يفرض عليهم أحد شيئا ، ودورهم فقط التوجيه والمحاورة بالتي هي أحسن​.