وست هام يضاعف أزمة مانشستر يونايتد بثلاثية

ضاعف وست هام، محنة مانشستر يونايتد، وتغلب عليه بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، على ملعب لندن الأولمبي، في افتتاح الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز ثلاثية الهامرز كل من فيلبي أندرسون وفيكتور ليندلوف بالخطأ في مرماه، وماركو أرناوتوفيتش في الدقائق 5 و43 و74، بينما أحرز ماركوس راشفورد هدف مان يونايتد الوحيد في الدقيقة 71.

ورفع وست هام بذلك الفوز رصيده إلى 7 نقاط، في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عن 10 نقاط في المركز السابع، لحين نهاية الجولة.

الشوط الأول

بدأ وست هام اللقاء بصورة قوية، وضغط على لاعبي مانشستر يونايتد، في جميع أرجاء الملعب، وسط توتر من لاعبي الشياطين الحمر في نقل الكرة.



وأحرز أصحاب الأرض الهدف الأول مبكرًا، وتحديدًا في الدقيقة 5، عن طريق فيليبي أندرسون، الذي حوّل عرضية أرضية من بابلو زاباليتا ببراعة داخل الشباك.



وجاء أول ظهور هجومي لمانشستر يونايتد في الدقيقة 11، عندما تابع أنطونيو مارسيال عرضية بشكل خاطئ، قبل أن يعلن الحكم وجود حالة تسلل.



هدأت الأمور بعض الشيء، وانحصر اللعب في وسط الملعب، قبل أن يرسل مارك نوبل كرة طويلة داخل منطقة الجزاء، أنقذها دافيد دي خيا قبل رأس ماركو أرناوتوفيتش.



وفي الدقيقة 23، تابع روميلو لوكاكو عرضية أشلي يونج، برأسية قوية ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى وست هام، قبل أن تمر خارج الشباك.



وفشل بعدها لوكاكو في استغلال خطأ عيسى ديوب داخل منطقة الجزاء، بالدقيقة 27 بعد عرضية من لوك شاو، ليهدأ اللعب بعدها وسط استحواذ على الكرة من الهامرز.



كثّف وست هام هجماته قبل نهاية الشوط الأول محاولاً إحراز الهدف الثاني، وكان له ما أراد في الدقيقة 43، عندما سدد أندريه يارمولينكو الكرة لتصطدم بفيكتور ليندلوف وتغير اتجاهها وتسكن شباك دي خيا.



الشوط الثاني



توقع الكثيرون دخول مانشستر يونايتد الشوط الثاني بصورة مغايرة، ولكن حدث العكس، حيث بدأ وست هام بقوة مثلما فعل في الشوط الأول، وسط تراجع من لاعبي الشياطين الحمر.

ودخل مانشستر يونايتد في أجواء اللقاء بالدقيقة 50، حيث سيطر على الكرة في وسط الملعب، ولكن دون هجمات خطيرة على مرمى الهامرز.

تدخل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 57، وأشرك ماركوس راشفورد بدلا من ليندلوف لزيادة الفعالية الهجومية.

وفي الدقيقة 58 مر مارسيال من أكثر من لاعب بمهارة فردية رائعة، وأرسل كرة عرضية لم تجد من يتابعها داخل الشباك.

تراجع وست هام كثيرًا لتأمين النتيجة منذ الدقيقة 60، وبدأ يعتمد على الهجمات المرتدة، معتمدًا على سرعات الثلاثي الأمامي أندرسون ويارمولينكو وأرناوتوفيتش.

وتألق لوكاس فابينسكي حارس وست هام وأنقذ مرماه من رأسية مروان فيلايني في الدقيقة 64، ليحافظ لفريقه على التقدم بثنائية.

وأهدر أرناوتوفيتش فرصة إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 68، بعدما فشل في تحويل كرة أندرسون داخل شباك مان يونايتد.



في الدقيقة 70، أجرى مورينيو تبديلين دفعة واحدة بخروج بول بوجبا ومارسيال ونزول فريد وخوان ماتا، وبعدها بدقيقة قلص يونايتد الفارق عن طريق راشفورد الذي أحرز الهدف بكعبه، بعد عرضية متقنة من لوك شاو.



وضغط مانشستر يونايتد بعدها محاولا إحراز هدف التعادل، لكن أرناوتوفيتش قضى على آمال الشياطين الحمر بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 74 بعد انفراد تام بدي خيا، مستغلا تمريرة رائعة من نوبل.

استسلم لاعبو مانشستر يونايتد في آخر ربع ساعة، وفشلوا في تهديد مرمى الهامرز بهجمات خطيرة، لينتهي اللقاء بخسارة الشياطين الحمر.