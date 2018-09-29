مفاجأة في تشكيل برشلونة لمواجهة بيلباو

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، تشكيل فريقه الذي سيخوض لقاء أتلتيك بيلباو، اليوم السبت، في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وشهد تشكيل البارسا مفاجأة كبيرة، باستبعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وجلوسه على مقاعد البدلاء.

وسيبدأ الفريق الكتالوني اللقاء بتشكيل يضم كلًا من: مارك أندريه تير شتيجن، نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، إيفان راكيتيتش، كوتينيو، لويس سواريز، عثمان ديمبلي، كليمنت لينجليت، جوردي ألبا، سيرجي روبرتو، وأليكس فيدال.

أما بيلباو سيخوض اللقاء بتشكيل يضم كلًا من: أوناي سيمون، دي ماركوس، يراي، إنيجو مارتينيز، بالينزياجا، داني جارسيا، بينات، راؤول جارسيا، سوسايتا، يوري بيرشيتش، وإيناكي ويليامز.