مورينيو يتحسر على غياب تقنية الفيديو.. وينتقد نجم اليونايتد

قال البرتغال يجوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن الهدف الأول لوست هام يونايتد في شباك فريقه جاء من تسلل.

وقال مورينيو في تصريحات أبرزتها صحيفة “مانشستر إيفننج نيوز“، عقب الخسارة أمام وست هام بثلاثة أهداف لهدف: “أعتقد أن الفريق الذي يأتي مع تلك الهشاشة العقلية ويبدأ متأخرًا بهدف فهذه ليست أفضل طريقة للبدء”.

وأضاف: “لقد جاء الهدف من تسلل، لو كان الثلاثاء الماضي، لكان قد ألغي مع تقنية الفيديو، ولكن لا يوجد اليوم فيديو، كان خطأ من حكم الخط واحتسب اللعبة هدفا”.

وتابع: “ليس لدي شكوى من موقف اللاعبين، لدي شكوى من بعض الجودة والقوة العقلية، نحن بحاجة للقليل من التواضع، هذا حقيقي، وطبيعي لمحترفي كرة القدم”.

وامتدح اللاعب الشاب ماكتومناي، حيث قال :”لقد كان أفضل مدافع اليوم أمام وست هام، كان لديه موقف رائع وهو عدواني، إنه شجاع وأعتقد أنه مهم بالنسبة لنا”.

وأكمل: “لديه جودة مع الكرة، إنه يعرف كيف يلعب وجيد من الناحية الفنية، يمكن أن يدفع بالكرة للمناطق الهجومية، لذلك أنا سعيد بما قام به اليوم”.

وأشار مورينيو خلال تصريحاته إلى أنه حان الوقت للاتفاق مع المنتقدين الذي يطالبون بإشراك أنتوني مارسيال بدلًا من أليكسيس سانشيز، وهو ما حدث اليوم.

وقال: “لعدة أشهر يسأل الناس عن مارسيال، مارسيال، مارسيال، لقد حان الوقت لكي أتفق على أن سانشيز لا يلعب بشكل جيد، ومنح الفرصة لغيره”.

واعترف البرتغالي أن فريقه لم يكن عدوانيًا بما يكفي، حيث قال: “لم نكن عدوانيين بما يكفي للحصول على النقاط اليوم، كان الهدف الأول من تسلل وجاء الهدف الثاني بالخطأ في مرمانا”.