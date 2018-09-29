برشلونة يتعثر مجددًا أمام أتلتيك بيلباو

واصل نادي برشلونة، نتائجه المحبطة في الدوري الإسباني، بتعادله اليوم السبت، أمام ضيفه أتلتيك بيلباو، بنتيجة 1-1، في سابع جولات الليجا.

سجل دي ماركوس، هدف أتلتيك بيلباو في الدقيقة 41، بينما تعادل منير الحدادي، لبرشلونة في الدقيقة 84.

وبهذا التعادل، يرفع برشلونة رصيده إلى 14 نقطة، في صدارة الترتيب بشكل مؤقت، مقابل 7 نقاط لأتلتيك بيلباو في المركز الرابع عشر.

البداية كانت من الجانب الكتالوني، بتسديدة قوية من لويس سواريز، مهاجم البارسا، من خلال ركلة حرة في الدقيقة السابعة.

محاولات أتلتيك بيلباو، بدأت عن طريق المهاجم ويليامز في الدقيقة 12، والتي مرت تسديدته بجانب القائم الأيسر لأصحاب الأرض.

وواصل بيلباو، محاولاته على مرمى برشلونة، بتسديدة من راؤول جارسيا في الدقيقة 13، تصدى لها الحارس أندريه تير شتيجن.

واضطر بيريزو، المدير الفني لبيلباو، إلى إجراء تغيير اضطراري، بالدفع بنولاسكوين بدلًا من إينييجو مارتينيز، الذي تعرض لإصابة.

وتألق الحارس سيمون، في التصدي لتسديدة قوية من لويس سواريز في الدقيقة 25، بعد تمريرة سحرية من التشيلي أرتورو فيدال.

وافتتح دي ماركوس، التسجيل للضيوف، في الدقيقة 41، بعد كرة عرضية من زميله ماركيل سوسايتا.

وأهدر فيليب كوتينيو، فرصة تسجيل التعادل لبرشلونة، بتسديدة رأسية على يمين مرمى بيلباو، في الدقيقة 43، أمسك بها الحارس سيمون.

ومع انطلاق الشوط الثاني، تعرض سيرجي روبيرتو للإصابة، وقرر المدرب إرنستو فالفيردي، استبداله في الدقيقة 50، ودفع بسيرجيو بوسكيتس.

وبدأ برشلونة، سعيه نحو تسجيل هدف التعادل، بتسديدات عبر عثمان ديمبلي وإيفان راكيتيتش وفيليب كوتينيو.

ودفع إرنستو فالفيردي بالأرجنتيني ليونيل ميسي، بدلًا من التشيلي أرتورو فيدال، في الدقيقة 54.

ومنعت العارضة، البرازيلي فيليب كوتينيو من تسجيل هدف التعادل لبرشلونة، في الدقيقة 61 من المباراة، بعد تسديدة قوية.

وحصل ميسي، على ركلة حرة في الدقيقة 70، تصدى لها دي ماركوس بالرأس، من على خط المرمى.

واستمر الفريق الكتالوني في إهدار الفرص، حيث تصدى القائم لكرة ميسي في الدقيقة 76 من المباراة.

ونجح البارسا في تسجيل هدف التعادل، عبر منير الحدادي في الدقيقة 84، بتمريرة عرضية من ليونيل ميسي، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقي.