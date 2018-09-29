ميسي يواصل هجومه والقاء على اللائمة على الحكام

تلقى ليونيل ميسي، نجم برشلونة، البطاقة الصفراء، عقب نهاية مباراة فريقه ضد أتلتيك بيلباو، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

واعترض ميسي على الحكم خايمي لاتري، عقب نهاية المباراة، ودخل في حديث قوي معه، ليقوم الحكم بإشهار البطاقة الصفراء في وجهه.

وواصل ميسي صراعه مع الحكام في الليجا، فهو لم يصافح حكم مواجهة جيرونا عقب المباراة، بسبب اعتراضه أيضًا على قراراته.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين الفريقين، ليرفع برشلونة رصيده للنقطة الـ14 في صدارة الترتيب، بشكل مؤقت.