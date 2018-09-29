وفيات السبت 29 سبتمبر 2018

عبدالعزيز إبراهيم سعود المسباح، «64 عاماً»، شيع، للرجال: الشعب، ق1، ش المنامة، ديوان خالد المسباح، للنساء: القرين، ق3، ش36، م29، ت: 99222293.

فاطمة محمد جاسم الصفار، أرملة حسين علي بو عباس، «103 أعوام»، شيعت، للرجال: حسينية الياسين، المنصورية، ق2، للنساء: الدعية، ق4، ش44، م12، ت: 99646767.

زليخة علي مراد، أرملة صبري أيوب أحمد، «73 عاماً»، شيعت، للرجال: ديوان مسجد مقامس، الرميثية، للنساء: حسينية العترة الطاهرة، الرميثية، ق10، ش101، م16، ت: 55855517 – 97827975.

نايف مطلق الغافل العنزي، «53 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الأحد بمقبرة صبحان، للرجال: الفحيحيل، ق1، ش7، م204، للنساء: الجهراء، النسيم الجديد، ق3، ش304، ت: 99808626 – 65588234.