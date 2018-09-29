صاروخ ستوريدج القاتل يحرم تشيلسي من الفوز

فرّط تشيلسي بفرصة إلحاق الخسارة الأولى، بضيفه ليفربول، في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تعادل معه (1-1)، اليوم السبت، على ملعب “ستامفورد بريدج”، ضمن منافسات الجولة السابعة.

وبقي تشيلسي متقدّما بالنتيجة بهدف إيدين هازارد (ق25)، حتى الدقيقة 89، عندما أحرز دانييل ستوريدج هدف التعادل القاتل.

وارتفع رصيد ليفربول إلى 19 نقطة، متخلّفا بفارق الأهداف وراء المتصدّر مانشستر سيتي، فيما صار رصيد تشيلسي 17 نقطة في المركز الثالث.

وخلت تشكيلة تشيلسي من المفاجآت، حيث احتوى الخط الامامي على ادين هازارد وويليان وأوليفييه جيرو، أما تشكيلة ليفربول، فشهت غياب الغيني نابي كيتا الذي لعب مكانه قائد الفريق جوردان هندرسون.

أول تهديد حقيقي على مرميي الفريقين جاء في الدقيقة الخامسة عندما حصل نجم ليفربول محمد صلاح على الكرة قبل أن يسدّدها من خارج منطقة الجزاء لتستقر بين يدي الحارس كيبا إيرزابالاجا.

وعاد صلاح في الدقيقة العاشرة ليتلقى تمريرة ترينت ألكسندر-أرنولد لكنه سدد برعونة نحو المدرّجات، والقتط تشيلسي أنفاسه في الدقيقة 21، عندما أرسل المدافع دافيد لويز كرة طويلة لحق بها الجناح ويليان وانفرد بالمرمى لكن حارس ليفربول أليسون بيكر ضيق الزاوية أمامه وأنقذ مرماه من هدف محقّق.

وحقق تشيلسي مبتغاه من خلال الاعتماد على الهجمات السريعة الخاطفة، عندما افتتح التسجيل في الدقيقة 25، حيث مرّر ماتيو كوفاسيتش الكرة إلى هازارد الذي انطلق فيها بالناحية اليسرى قبل أن يسدّدها زاحفة نحو القائم البعيد، وكاد قائد تشيلسي سيزار أزبيليكويتا أن يهز شباك فريقه بطريق الخطاّ عندما حول برأسه عرضة من جيمس ميلنر فوق العارضة بالدقيقة 31.

وبعدها بدقيقة انفرد صلاح بالحارس كيبا ومر من أمامه قبل أن يسدّد بيمناه الكرة التي أبعدها مدافع تشيلسي أنتونيو روديجير قبل أن تجتاز خط المرمى، وفي الدقيقة قبل الأخيرة من الشوط الاول، وجّه ألكسندر-أرنولد كرة داخل منطقة الجزاء هيّأها ماني لنفسه قبل أن يسددها خلفية أكروباتية فوق المرمى.

ووقف مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك أمام تسديدة كوفاسيتش ببداية الشوط الثاني، وفي الدقيقة 58 وصلت الكرة إلى ماني داخل منطقة الجزاء فحاول المراوغة قبل أن يسدد رغم المضايقة لينقذ الحارس كيبا مرماه، ووصلت الكرة اثر دربكة من ركلة ركنية إلى صلاح خارج منطقة الجزاء، ليسدّد في أقدام المدافعين وتذهب إلى ركنية لم تثمر.

وانفرد هازارد بمرمى ليفربول في الدقيقة 64 بيد أن الحارس أليسون بيكر تصدّى لمحاولته، ثم دخل السويسري شيردان شاكيري مكان صلاح في تشكيلة ليفربول، ليهدر فرصة تحقيق التعادل بالدقيقة 70، عندما وصلته كرة من أندي روبرتسون، لكنه أطاح بها بجانب القائم البعيد.

وبعدها بدقيقتين أبعد دافيد لويز كرة رأسية لمهاجم ليفربول روبرتو فرمينو من خط المرمى.

وأشرك مدرب تشيلسي ماريسيو ساري كل من ألفارو موراتا وفكتور موسيس وروس باركلي مكان جيرو وويليان وكوفاسيتش، فيما دخل نابي كيتا إلى تشكيلة ليفربول مكان هندرسون، وسيطر الحارس كيبا على ركلة حرة نفّذها شاكيري.

ومرر فرمينو الكرة إلى كيتا الذي سدد بعيدا عن المرمى بالدقيقة 85، قبل أن يجري مدرب ليفربول يورجن كلوب تبديله الأخير بإشراك دانييل ستوريدج مكان ميلنر، فوقّع البديل على هدف التعادل بتسديدة خرافية استقرت في الزاوية اليسرى العليا لمرمى تشيلسي بالدقيقة 89.