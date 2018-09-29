يوفنتوس يؤمن الصدارة بثلاثية في نابولي

حقق يوفنتوس فوزًا مهمًا على ضيفه نابولي، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، بمنافسات الأسبوع السابع من الدوري الإيطالي.

سجل درايس ميرتينز هدف نابولي في الدقيقة 10، بينما سجل ماريو ماندزوكيتش، الهدفين الأول والثاني ليوفنتوس في الدقيقتين 26 و49، واختتم بونوتشي الثلاثية في الدقيقة 76.

وارتفع رصيد يوفنتوس بهذا الفوز إلى 21 نقطة بالمركز الأول، متفوقًا على نابولي صاحب المركز الثاني، والذي تجمد رصيده عند 15 نقطة.

أول تهديد في المباراة جاء لصالح فريق نابولي، بعدما سدد زيلينسكي، تصويبة صاروخية في الدقيقة 5، ولكنها اصطدمت بالقائم الأيسر لتشيزني.

ورد رونالدو بتصويبة قوية من خارج المنطقة أيضًا، في الدقيقة 8، ولكن تصدى لها أوسبينا وأبعدها ببراعة.

ومن لعبة ثلاثية حصل اَلان على كرة بطريق الخطأ بعد تمريرة من كيلليني، ثم مررها إلى كاييخون في عمق دفاع يوفنتوس، والذي أهداها إلى درايس ميرتينز ليفتتح أول أهداف المباراة في الدقيقة 10.

وحاول الدون استغلال خطأ مدافعي نابولي، وخطف تمريرة كوليبالي ليسددها من على حدود المنطقة في الدقيقة 13، إلا أن أوسبينا كان لها بالمرصاد.

ونجح يوفنتوس في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 26، بعد تألق من رونالدو في الناحية اليسرى، إثر مراوغته لهيساي ثم إرساله كرة عرضية، أسكنها ماندزوكيتش في الشباك، وسط غياب دفاعي لنابولي.

وكاد يوفنتوس أن يسجل ثاني أهداف المباراة بعد دقيقتين من الهدف الأول، حيث سدد رونالدو كرة قوية من ركلة حرة ثابتة، أبعدها أوسبينا، قبل أن ترتد داخل منطقة الجزاء، ويفشل لاعبو يوفنتوس في تسجيل الهدف الثاني.

وتصدى أوسبينا لتصويبة مباغتة من جواو كانسيلو، في الدقيقة 40، سددها من خارج المنطقة.

وكاد ماريو روي، أن يضيف ثاني أهداف نابولي في الدقيقة 42، بعدما راوغ كانسيلو في الناحية اليمنى، وسدد تصويبة قوية مرت فوق العارضة.

وسجل ماندزوكيتش ثاني أهداف يوفنتوس، في الدقيقة 49، بعد تصويبة صاروخية من رونالدو ارتطمت بالقائم الأيمن لنابولي وارتدت إلى ماريو الخالي من الرقابة، والذي أسكنها الشباك.

وحاول كاليدو كوليبالي، الرد من خلال التسديد من على حدود منطقة جزاء يوفنتوس، بالقدم اليسرى، إلا أن تسديدته خرجت بعيدًا عن المرمى.

الدقيقة 57، كادت أن تشهد التعادل لنابولي، بعد ارتباك لاعبي يوفنتوس بين تشيزني ومدافعيه، وكاد إنسيني أن يستغل الخطأ لولا تواجد ساندرو وإبعاده للكرة.

وشهدت الدقيقة 58، طرد ماريو روي، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية إثر تدخله بعنف على باولو ديبالا.

وأنقذ تشيزني مرماه من هدف التعادل لنابولي، في الدقيقة 71، بعد تسديدة قوية من كاييخون، وسط غياب مدافعي يوفنتوس، لينجح الحارس في إنقاذ مرماه ببراعة.

وضاعف بونوتشي، النتيجة ليوفنتوس، بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 76، بعد كرة عرضية نفذها بيرنارديسكي، وسددها رونالدو بالرأس، قبل أن ينجح بونوتشي في تحويلها داخل المرمى.

وفشل رونالدو في تسجيل هدفه الأول في المباراة، بعدما حصل على تمريرة رائعة من ماندزوكيتش، انفرد على إثرها من الناحية اليسرى، وسددها في الشباك الخارجية بالدقيقة 82.