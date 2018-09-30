“رحلة الغزير” يدشن فعاليات نادي سين السينمائي برابطة الادباء الكويتيين

قال أمين عام رابطة الأدباء الكويتيين طلال الرميضي ان الفيلم الوثائقي “رحلة الغزير” للمخرج توفيق الأمير وانتاج تلفزيون الكويت يعد أحد أهم الافلام الوثائقية الكويتية.

جاء ذلك في كلمة للرميضي خلال افتتاحه مساء اليوم السبت الموسم السينمائي السادس لنادي “سين” على مسرح الدكتورة سعاد الصباح في الرابطة بعرض الفيلم الوثائقي “رحلة الغزير”.

وأشاد الرميضي في كلمته بجهود أعضاء النادي المتطوعين وتنظيمهم واختيارهم المدروس لفعالياتهم وضيوفهم الذين يثرون الساحة الثقافية بالفن السابع معربا عن سعادته باستضافة المخرج توفيق الأمير واختيار هذا الفيلم الذي يعد أحد أهم الافلام الوثائقية الكويتية والذي تناول تجربة فريدة وشديدة الخصوصية.

ويصور الفيلم الذي انتج عام 1983 على مدى 40 دقيقة رحلة “بوم الغزير” الذي بناه حسين معرفي بهدف تذكير الشباب بماضي الأجداد وادخالهم في تجربة أشبه ب”آلة الزمن” ليعود بهم الى سنوات الترحال والغوص والعمل في البحر منطلقا بسفينته وفريق مكون من 30 شابا كويتيا يقودهم النوخذة محمد المسكتي (بو مبارك).

وابحر الغزير بعد اتمام بنائه من ميناء مدينة كاليكوت الهندية متجها نحو الكويت مرورا بسلطنة عمان والبحرين في رحلة استغرقت شهرا كاملا عاشها البحارة بظروفها الأصلية كالآباء والأجداد دون كهرباء أو تقنيات حديثة أو محركات.

وقال المخرج الأمير بعد العرض ردا على تساؤلات وتعليقات الحضور ان تصوير هذا الفيلم كان أحد أمتع المشاريع التي عاشها ونفذها وفي نفس الوقت كان أكثرها تحديا.

واضاف انه كان لا بد له من الانتقال مرارا من وإلى سطح “الغزير” والزورق الصغير المرافق له ليتمكن من تصوير لقطاته موضحا انه تم تحميض الفيلم في مدينة لندن نظرا للامكانات المتواضعة التي كانت متوافرة في الكويت آنذاك.

يذكر أن موسم فعاليات نادي “سين” السينمائي يستمر أسبوعيا كل سبت عند السابعة مساء على مسرح الدكتورة سعاد الصباح في مبنى الرابطة بمنطقة العديلية.