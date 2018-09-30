االإمارات: إيران لم تتوقف يوماً عن العبث في المنطقة

أشار وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد، إلى سعي إيران لتقويض المنطقة وتهديد الأمن والسلم الدولي في المنطقة، “الأمر الذي دعانا لمواجهتها بعد أن وصلت هذه التهديدات لليمن والمملكة العربية السعودية”، وفق تعبيره.

وقال بن زايد، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة السبت في نيويورك، إن “إيران لم تتوقف يوماً عن العبث في المنطقة ودعم الإرهاب وتطوير أسلحتها”.

وأضاف: “ندعو إيران لإعادة حقوقنا في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة”.

كما لفت الوزير الإماراتي إلى أن “السعودية تتعرض لصواريخ إيرانية عبر ميليشيات الحوثي في اليمن”، مشدداً على “تعنت الحوثي لكل مبادرات السلام في اليمن والدليل غيابهم الأخير عن جنيف”.

وأكد أن الوضع يزداد خطورة مع قيام دول بتوفير منابر إعلامية لخطاب الكراهية، قائلاً: “نرفض التطرف وسياستنا للتصدي للإرهاب ثابتة ولا نفرق بين جماعة وأخرى”.

وتابع: “منطقتنا العربية بحاجة لتحولات إقليمية لنقلها من الفوضى للاستقرار. ونحن نحرص على تقديم المساعدات للمناطق المنكوبة بالحروب والكوارث الطبيعة”.