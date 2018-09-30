“الداخلية” الكويتية تذكر بموعد إغلاق بعض الطرق بمناسبة زيارة ولي العهد السعودي #محمد_بن_سلمان

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية.. إلحاقاً لبيان سابق لها.. انه تم تعديل موعد إغلاق بعض الطرق يوم غد بمناسبة زيارة سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للبلاد، ضيفا كريماً علي سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وعلى أهل الكويت جميعا

وقالت ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية أن الموعد المعدل لإغلاق الطرق سيبدأ في الساعة الخامسة والنصف مساء بمناسبة زيارة ولي العهد السعودي للبلاد وذلك لما تتطلبه الإجراءات المرورية والامنية، وذلك على النحو التالي:

اولا :طريق الرياض( المطار) القادم من المدينة باتجاه المطار الخامس مع الرياض والتحويل على الخامس باتجاه الجهراء فقط.

دوار مطار الكويت باتجاه طريق الملك فيصل باتجاه المدينة

التحويل باتجاه الشحن الجوي وطريق 55 .

ثانيا: طريق الشيخ زايد (الخامس)

تسكير الخامس الرئيسي من الخامس مع الرياض باتجاه السالمية وتسكير الفرعي باتجاه المطار

التحويل على الفرعي باتجاه المدينه فقط.

تسكير تقاطع دمشق مع الخامس باتجاه الخامس

التحويل باتجاه جنوب السره والعكس باتجاه الرابع مع دمشق

تسكير الخامس الرئيسي القادم من البدع باتجاه الجهراء

التحويل على طريق فحيحيل السريع باتجاه المدينة والعكس باتجاه الاحمدي.

الطرق البديلة

طريق الملك فهد السريع والمغرب

طريق الدائري السادس

طريق الغزالي

طريق الفحيحيل السريع طريق الجهراء العام

طريق الدائري الاول

طريق الدائري الثاني

طريق الدائري الثالث

طريق الدائري الرابع

شارع دمشق

طريق ابراهيم المزين.

ودعت الادارة في بيانها الراغبين في السفر عن طريق مطار الكويت الدولي الى سلك طريق الغزالي باتجاه المطار من خلال الشحن الجوي.

وأكدت ان أي تغيير في هذه المسارات سيتم الاعلان عنه في حينه عبر وسائل الاعلام المختلفة مناشدة المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون مع رجال الامن.