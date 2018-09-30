تسونامي #إندونيسيا: أكثر من 800 قتيل وجهود الإنقاذ متواصلة

تواصل فرق الإنقاذ في إندونيسيا جهودها للعثور على مزيد من الناجين من الزلزال الذي ضرب البلاد أمس الأول، وأوقع أكثر من 800 قتيل حتى الآن.

وتواجه الفرق العاملة في مدينة بالو عراقيل في الوصول إلى الأشخاص العالقين تحت أنقاض المباني المدمرة في المدينة، بفعل الزلزال الذي أعقبته موجات مد عاتية “تسونامي”.

وأعربت السلطات في إندونيسيا عن خشيتهم من أن يكون آلاف الأشخاص قد لقوا حتفهم بالفعل ، خاصة مع وجود اشخاص في عداد المفقودين ، يُعتقد بأن بعضهم محاصر تحت أنقاض المباني المنهارة في مدينة بالو.

وانتشرت جثث القتلى في شوارع المدينة، بينما يعالج المصابون في خيام بسبب الأضرار التي لحقت بالمستشفيات. كما اضطر الآلاف من سكان المدينة للإقامة في ملاجىء الطوارىء