انتقد مغردون كويتيون الحكومة الكويتية وتحديداً ديوان الخدمة المدنية عبر وسم #تكويت_ديوان_الخدمة_المدنية_مطلب_شعبي مشككين فيه بجدية الحكومة في تطبيق “تكويت” الوظائف على أرض الواقع.

وشن مغردون هجوما على استمرار تغلغل العمالة “الوافدة” في مفاصل الدولة في وظائف يستطيع الكويتي أن يشغلها وخاصة المستشارين والقانونيين.

وفيما يلي بعض التغريدات التي تفاعل مع الهاشتاق:

أسباب توظيف الأجانب ورفض الكويتيين اللي ممكن يشغلون هالوظائف:

١- المسؤول يبي يبوق وما يبي كويتي يفضحه.

٢- حاقد على الشعب.

٣- ممسوك عليه مستمسك من وافد، وهالوافد يوظف ناس من ديرته وياخذ عليهم فلوس. وفي كل الأحوال، أمن العقوبة فأساء الأدب.#تكويت_ديوان_الخدمة_المدنية_مطلب_شعبي — محمد الوشيحي (@Alwashi7i) ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

أي جهة حكومية أو مسؤول يحرص على توظيف أجانب على حساب الكويتيين… مباشرة أحس انه ناوي يخبص وما يبي أحد يكشفه.#تكويت_ديوان_الخدمة_المدنية_مطلب_شعبي — محمد الوشيحي (@Alwashi7i) ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

الشعب الذي أدار وطنه وسط نار الإحتلال قادر على إدارتها تحت ظلال السلام …كفاكم استهانة به وثقة بغيره #تكويت_ديوان_الخدمة_المدنية_مطلب_شعبي — فالح بن حجري (@Bin_7egri) ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

تم رفض طلب ديوان المحاسبة بخصوص كشوف الرواتب التفصيلية ولا أدري إن كان سؤال النائب عبدالكريم الكندري بذات السياق سيرد عليه أم يتحججون أيضاً بعدم الدستورية …فتح هذا الملف مطلب شعبي مستحق #تكويت_ديوان_الخدمة_المدنية_مطلب_شعبي — فالح بن حجري (@Bin_7egri) ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

كيف يمكن التوفيق منطقيا بين التصريح بنقص العامل البشري لسد حاجة الوزارات في الوقت الذي تزداد فيه طوابير طالبي الوظائف في ديوان الخدمة يوما بعد يوم …هناك خلل ولابد من اصلاحه #تكويت_ديوان_الخدمة_المدنية_مطلب_شعبي — فالح بن حجري (@Bin_7egri) ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

#تكويت_ديوان_الخدمة_المدنية_مطلب_شعبي المطلب الأهم هل جميع العاملين في الطابق الثامن عندهم بصمة؟

أرجو من أحد الأخوة النواب تبني هذا السؤال. — م.غنيم الزعبي (@ghunaimalzu3by) ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

سوف يتم عمل حمله بخصوص تكويت ديوان الخدمة و أتمنى من الناشطين والمغردين التفاعل معنا وسوف نضع المواضيع المهمه تحت الهاشتاق #تكويت_ديوان_الخدمة_المدنية_مطلب_شعبي — صعب (@dr_s3b) ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

يعني الكويتي الموظف بديوان الخدمة من 30 سنه

ماينفع يكون مستشار و( خبره ) بس الوافد ينفع ..!#تكويت_ديوان_الخدمة_المدنية_مطلب_شعبي — كويتي منتف (@cnnn2) ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

لايوجد دولة في العالم يعين الوافد فيها في السلك القضائي أو وزارات ومؤسسات الدولة إلا في #الكويت نجد الوافد هو الآمر الناهي ويتحكم بمفاصل الدولة أو بالأحرى الكويت دولة تم احتلالها من قبل الجالية المصرية بمباركة وتشجيع حكومي

فإلى متى السكوت؟! #تكويت_ديوان_الخدمة_المدنية_مطلب_شعبي — خالد الشمري (@Khalid_6555) ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

🔴هاشتاق هذا الاسبوع #تكويت_ديوان_الخدمة_المدنية_مطلب_شعبي 🔴نطالب بإحالة قيادات

بديوان الخدمه المدنية للتقاعد

يلا مع السلامة 😡 👇👇 👈اكل ومرعى وقلة صنعه👉 🔴وإنهاء عقود بص حضرتك جميعا ✔ 🔴الكويت اولي بأبنائهااا✔ pic.twitter.com/P718uRdDRR — Bader Albarghash (@balbarghash) ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨