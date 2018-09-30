محليات

#تكويت_ديوان_الخدمة_المدنية_مطلب_شعبي

منذ 2 ساعتين
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انتقد مغردون كويتيون الحكومة الكويتية وتحديداً ديوان الخدمة المدنية عبر وسم #تكويت_ديوان_الخدمة_المدنية_مطلب_شعبي مشككين فيه بجدية الحكومة في تطبيق “تكويت” الوظائف على أرض الواقع.

وشن مغردون هجوما على استمرار تغلغل العمالة “الوافدة” في مفاصل الدولة في وظائف يستطيع الكويتي أن يشغلها وخاصة المستشارين والقانونيين.

وفيما يلي بعض التغريدات التي تفاعل مع الهاشتاق:

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