السفير السعودي: زيارة ولي العهد ترسخ العلاقة المتميزة والخاصة التي تربط القيادتين والشعبين الشقيقين

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد الامير سلطان بن سعد ان زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي للكويت تأتي ترسيخا لتلك العلاقة المتميزة والخاصة التي تربط القيادتين والشعبين الشقيقين.

وأضاف ابن سعد في تصريح صحافي بمناسبة زيارة ولي العهد الامير محمد بن سلمان للكويت ان العلاقات التاريخية التي تربط بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت تمتد لاكثر من مئة عام توجت خلال هذه الفترة بزيارات متبادلة بين قادة البلدين الشقيقين لتأكيد عمق ومتانة العلاقة بين الاسرتين الحاكمتين والشعبين الشقيقين الى جانب ما وصلت اليه هذه العلاقة من تقدم وازدهار.وأوضح ان هذه الزيارة «تأتي في مرحلة دقيقة وحرجة تمر بها المنطقة وما تواجهه من اطماع وتدخلات وتهديدات خارجية».

ولفت الى ان هذه الزيارة تأتي ضمن التواصل المستمر بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح للارتقاء بالعلاقات المتميزة بين البلدين للاعلى والتشاور المستمر لما فيه مصلحة البلدين وشعوب المنطقة بأكملها.

واكد ان سمو ولي العهد السعودي اخذ على عاتقة نقل المملكة العربية السعودية الى المستقبل من خلال رؤية 2030 التي تنعكس إيجابا على المنطقة بأكملها، مضيفا ان الجميع يتطلع الى هذه الزيارة المباركة التي تتوج النموذج الفريد والمتميز للتعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين.