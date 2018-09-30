الجامعة الأمريكية: إطلاق اسم الروائي إسماعيل على جائزة القصة العربية

أعلنت الجامعة الأمريكية في الكويت اليوم الاحد عن اطلاقها اسم الروائي الكويتي الراحل إسماعيل فهد إسماعيل على جائزة الملتقى الثقافي للقصة القصيرة العربية في دورتها الثالثة للعام 2017/2018.

وقالت رئيسة لجنة التحكيم في الجائزة الدكتورة سعاد العنزي في بيان صحفي ان مبادرة الجامعة الامريكية في اطلاق الاسم يأتي اعترافا بدور الروائي الراحل الإبداعي والثقافي والإنساني في الكويت وباقي أقطار الوطن العربي.

وبينت العنزي ان الراحل اسماعيل هو أحد مؤسسي الجائزة وعضو مجلس أمنائها مشيرة الى ان فكرة انشاء الجائزة جاءت عبر اهتمام الروائي الراحل بفن القصة القصيرة بشكل عملي.

وذكرت ان الجائزة كويتية عربية عالمية تركز على النتاج القصصي العربي المبدع انطلاقا من أن الفكر والثقافة يشكلان ركيزة مهمة من ركائز أي مجتمع من المجتمعات.

وافادت بأن الجائزة تأسست بالشراكة بين الملتقى الثقافي والجامعة الأمريكية بالكويت في أكتوبر 2015 تكريسا لرؤية الجامعة للنهوض بدور أدبي اجتماعي ثقافي ريادي في منطقة الخليج العربي.

ولفتت العنزي الى ان جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية اعلنت عن قائمة الاسماء العشرة المرشحة للفوز بالجائزة التي ستعقد حفلها الختامي في ديسمبر المقبل.

وبينت ان الجائزة في نسختها الثالثة هذا العام تقدم لها نحو 197 مجموعة قصصية من مختلف الدول العربية والعالمية تناولت وتوزعت موضوعاتها حول هموم الفرد العربي وقضايا الإنسان المعاصر.