وفيات الأحد 30 سبتمبر 2018

عائشة حمود جاسم الياقوت، زوجة وليد خالد الشهاب، «67 عاماً»، شيعت، للرجال: الفيحاء، ديوان الياقوت، ق2، ش27، ج27، م1، للنساء: عبدالله المبارك، ق3، ش313، م12، ت: 99006065 – 99211258.

شمه شطيط فهد العازمي، زوجة مجبل محسن فهد العازمي، «83 عاماً»، شيعت، جابر العلي، ق4، ش7، م6، ت: 99014528.

محمد علي محمد الميلم، «68 عاماً»، شيع، للرجال: العديلية، ديوان الميلم، ق1، ش عبدالعزيز الراشد، للنساء: السرة، ق4، ش11، م22، ت: 22528998 – 25342918.

يوسف أحمد محمد الراشد، «80 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الإثنين، للرجال: القادسية، ق7، ش بدر، ديوان الإبراهيم، للنساء: مشرف، ق1، ش4، م7، ت: 65653656 – 99644467 – 25389080 – 97223030.

حميدة إبراهيم عبدالله الفرحان، أرملة صادق عبدالله العباسي، «70 عاماً»، شيعت، للرجال: المنصورية، حسينية العباسية، للنساء: الجابرية، ق7، ش5، م29، حسينية الإمام الحسن، ت: 99763852.