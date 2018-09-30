أمير الكويت يستقبل ولي العهد السعودي في قصر بيان

غادر البلاد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان، والوفد الرسمي المرافق لسموه، مساء اليوم الأحد، وذلك بعد زيارة رسمية.

وكان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد قد استقبل في قصر بيان، مساء اليوم، سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان، والوفد الرسمي المرافق لسموه، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الأخوية التي عكست عمق العلاقات التاريخية الطيبة والراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة والسعي نحو تظافر الجهود لدعم العمل الخليجي المشترك في إطار ما يجمع دول مجلس التعاون الخليجي من علاقات وطيدة، كما تم التطرق إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر المقابلة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح وكبار المسؤولين بالدولة.

وكان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان قد وصل إلى البلاد والوفد الرسمي المرافق له، مساء اليوم الأحد، في زيارة رسمية.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد، وكبار المسؤولين بالدولة.

وقد رافق سموه وفد رسمي يضم المستشار بالديوان الملكي الأمير تركي بن فهد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، وأمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله، ونائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله، ووزير الخارجية عادل الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير الاعلام الدكتور عواد.

وقد تشكلت بعثة الشرف المرافقة للضيف الكريم برئاسة نائب وزير الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله.