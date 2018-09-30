تفاصيل مأدبة العشاء على شرف ولي العهد السعودي

تضمنت قائمة الطعام على مأدبة العشاء الرسمية التي أقامها أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على شرف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في قصر بيان بالكويت مساء اليوم (الأحد) أطباق كويتية شعبية شهيرة مثل الـ«مربين»، الجريش، المرقوق، إضافة إلى «الحاشي» والـ«قوزي». وشملت لائحة الطعام حساء شوربة الفطر بالكريما، وفيلية سمك الزبيدي مع صلصلة الليمون بالزبدة، ولوبستر ثورميدور، لفائف الدجاج المحشي بجبنة الموزاريلا والسبانخ، وفيليه لحم واجو مع صلصة الفقع الأسود، وبطاطا دوتشي، إضافة إلى كيكة الحليب بالزعفران ومحلبية وسمسمية بالتمر.