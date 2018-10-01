“الصحة” الكويتية تستضيف 21 استشاريًا عالميًا الشهر الحالي

كشف مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة مشعل العنزي عن إستقدام الوزارة لواحد وعشرين طبيباً إستشارياً من المستشفيات والمراكز الطبية العالمية المرموقة خلال شهر أكتوبر الجاري ضمن برنامج الأطباء الاستشاريين الزوار بوزارة الصحة وأستطرد مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام بأن الأطباء الاستشاريين الزوار سيقومون بتقديم الاستشارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية الدقيقة والمشاركة في برامج التدريب والتعليم الطبي وتبادل البروتوكولات العلاجية مع زملائهم بمستشفيات وزارة الصحة المستمر بمستشفيات الصدري وإبن سينا والعدان والفروانية والرازي ومبارك الكبير ومركز صباح الأحمد للقلب ومركز البابطين للحروق وجراحات التجميل وذلك بتخصصات جراحة القلب والعظام والحروق وجراحة التجميل وجراحة الكبد والبنكرياس والأنف والأذن والحنجرة بالإضافة إلى تخصصات الامراض الجلدية والتخدير والعناية المركزة وجراحة المخ والاعصاب والجراحة العامة.

كما أوضح مشعل العنزي بأن الاستشاريين الزوار خلال شهر أكتوبر الجاري قد تم دعوتهم من المستشفيات والمراكز العالمية المتخصصة وينتمون الي الجنسيات الفرنسية والبريطانية والإيطالية وبلجيك والبرازيل وألمانيا ومصر وقد تم دعوتهم بناءاً على ترشيح مجالس الأقسام الطبية التخصصية ضمن خطة الوزارة للاستفادة من الخبرات الطبية العالمية للتطوير المستمر لجودة الأداء الطبي والفني وبما يعود بالفائدة على المستفيدين من الخدمات الصحية من المواطنين والمقيمين.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والأعلام بأن الإدارة تقوم بتقديم جميع التسهيلات اللازمة لتحقيق النجاح لبرنامج الأطباء الاستشاريين وإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستقبالهم وإقامتهم فترة استضافة الوزارة لهم.