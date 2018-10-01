وفاة شارل أزنافور.. آخر عمالقة الغناء الفرنسي

توفي المغني الفرنسي شارل أزنافور، الاثنين، عن عمر 94 عاما، حسبما نقلت وسائل إعلام فرنسية عن متحدث باسمه.

وولد أزنافور الذي يعد آخر عمالقة الغناء الفرنسي في باريس لأب وأم أرمينيين واسمه عند الميلاد شاهنور فاريناج أزنافوريان.

وباع أزنافور أكثر من مئة مليون أسطوانة في 80 دولة وكثيرا ماكان يوصف بفرانك سيناترا فرنسا.

وبدأ أزنافور الغناء بعمر التاسعة، وابتسم الحظ له عندما سمعته المغنية إديث بياف يغني ورتبت لتأخذه معها في جولاتها الغنائية في فرنسا والولايات المتحدة.

وبرز أزنافور في الأغاني الرومانسية، وقد كتب أكثر من ألف أغنية وكذلك ألف مسرحيات موسيقية.

وقدم أزنافور أكثر من مائة ألبوم، ومثل في أفلام الستينات، وكان يغني أكثر من خمس لغات عالمية وهي الفرنسية والروسية والأنجليزية والأرمنية والإيطالية والأسبانية، مما أكسبه شهرة عالمية.

وحصلت أغنيته “هي” She على المرتبة الأولى لأعلى مبيعات في المملكة المتحدة في السبعينات.