الصواريخ الإيرانية على سوريا.. فضيحة تجبر طهران على التحرك

دفعت المعلومات التي تداولها ناشطون بشأن فضيحة صاروخية جديدة لإيران، وسائل إعلام تابعة للنظام في طهران للتحرك، في محاولة لتغطية فشل جديد في عمل المنظومة الصاروخية.

وبعد إعلان الحرس الثوري الإيراني إطلاق صواريخ على مسلحين في سوريا ردا على هجوم الأحواز، نشر مغردون صورا قالوا إنها تظهر الآثار الناجمة عن سقوط صاروخ في الأراضي الإيرانية.

ونشر ناشطون على موقع تويتر صورا من “موقع تحطم الصاروخ الباليستي في ضواحي كرمانشاه بعد لحظات من تحطمه”، في حين نشر آخرون فيديو قالوا أيضا إنه يرصد سقوط أحد الصواريخ.

وقال حساب “باباك تاغفي” على تويتر إن إيران أطلقت 5 صواريخ “قيام 1″ و”ذو الفقار” باتجاه الأراضي السورية فجر الاثنين، إلا أن إحدى الصواريخ سقط في الأراضي الإيرانية.

وأضاف الحساب أن الحرس الثوري الإيراني استولى على المليارات من ميزانية الجيش تحت مزاعم تطوير المنظومة الصاروخية ولاسيما صواريخ “قيام 1″، إلا إنها ليست فعالة وتستمر في السقوط قبل الوصول إلى هدفها.

وأرفق “باباك تاغفي” التغريدة بالفيديو الذي قال إنه يوثق سقوط الصاروخ في منطقة كرمانشاه الإيرانية بعد لحظات قليلة على إطلاقه، معتبرا ذلك فضيحة جديدة تضرب القدرات العسكرية للحرس الثوري.

كما قال الحساب إن وكالة أنباء فارس، وفي محاولة لتغطية فشل الحرس الثوري الإيراني، نشرت فيديو توضيحي يزعم أن الجسم الذي سقط في إيران ليس إلا مستوعب الوقود المتصل بالصاروخ.

الاستعراض المضحك

وتعرضت المنظومة الصاروخية الإيرانية والآلة الدعائية المرتبطة بها لفضائح عدة، كان آخرها في أغسطس الماضي، حين سخرت الولايات المتحدة من فيديو نشره الإعلام الإيراني، يرصد ما قالت طهران إنه تجربة للجيل الجديد من صاروخ “فاتح مبين”.