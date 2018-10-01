الخارجية الكويتية تعرب عن ارتياحها لنتائج زيارة ولي العهد السعودي

اعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن إرتياح دولة الكويت للزيارة الأخوية التي قام بها صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة يوم أمس الأحد 30/9/2018 وللنتائج الإيجابية التي اسفرت عنها تلك الزيارة مشيرا إلى أن المباحثات التي جرت خلالها اتسمت بالروح الأخوية الحميمة بين البلدين والحرص على تحقيق مصالحهما العليا المشتركة والدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك الي ما يحقق آمال وتطلعات أبناء دول مجلس التعاون كما أعرب المصدر من جانب اخر عن اسفه لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام وخاصة التواصل الاجتماعي منها من معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة حول نتائج الزيارة مؤكدا بأن تداول مثل هذه المعلومات يعد نهجا يهدف إلى الإساءة للعلاقات الأخوية بين البلدين كما يهدف الى النيل من المصالح العليا لهما.
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