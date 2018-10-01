توقف صادرات نفط الكويت لأميركا لأول مرة بـ 28 عاماً

توقفت صادرات خام النفط الكويتية المتوجهة الى الولايات المتحدة بحسب آخر البيانات الأميركية الأخيرة.

و كشفت بيانات ادراة معلومات الطاقة الأسبوعية أن الكويت لم تصدر أي نفط على الإطلاق الى الولايات المتحدة في آخر أربعة أسابيع حتى أواخر الشهر الماضي.

ويبدو أنها المرة الأولى التي تتوقف الصادارت الكويتية الى الولايات المتحدة منذ غزو صدام حسين عام 1990.

تأتي هذه التطورات في ضوء تنامي الطلب الآسيوي خاصة على الخامات عالية الكبريت مثل التي تصدرها الكويت والتي تتحصل لها على أسعار مغرية في آسيا أكثر من السوق الأميركية.

تلك الأسعار الآسيوية التي يبدو أنها بدأت ترتفع مؤخرا مع اقتراب فرض العقوبات الأميركية على صادرات ايران النفطية

الجدير بالذكر أن هذا ما هو الا مثال على تداعيات ثورة النفط الصخري الأميركي وقرتها على اعادة رسم خطوط التجارة العالمية في السوق النفطية.