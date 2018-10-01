مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر بيان برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح بما يلي: استمع المجلس في مستهل اجتماعه إلى شرح قدمه معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حول نتائج الزيارة التي قام بها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود والوفد المرافق له وفحوى المحادثات التي اجراها سموه مع حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما والتي تأتي في إطار العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين وحرص القيادتين على تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات والميادين وبما يخدم مصالحهما المشتركة في ظل ما يجمع دول مجلس التعاون الخليجي من روابط ووحدة الهدف والمصير المشترك لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبها ودفع مسيرة التعاون لدول الخليج العربية والعمل الخليجي المشترك وقد تركزت المحادثات حول السبل الكفيلة بمواجهة التحديات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة وصيانة أمنها وإستقرارها إضافة إلى القضايا ذات الإهتمام المشترك وقد عبر مجلس الوزراء عن عميق ارتياحه لهذه الزيارة الأخوية الإيجابية بما تشكله من إضافة طيبة للروابط الراسخة بين البلدين الشقيقين قيادة وشعبا.

ثم استمع المجلس إلى شرح قدمه معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بشأن نتائج مشاركته ضمن الوفد المرافق لممثل حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه سمو رئيس مجلس الوزراء في اجتماع الدورة (73) للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في نيويورك وفحوى كلمة وفد دولة الكويت التي ألقاها سمو رئيس مجلس الوزراء أمام الدورة والتي دعا فيها المجتمع الدولي للتعاون مع المنظمة الدولية عبر مؤسساتها المختلفة لتنفيذ برامجها التي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتأكيد على التعايش السلمي بين كافة الشعوب والتواصل الثقافي وتحقيق التقدم والازدهار في العالم وأكد عزم دولة الكويت على مؤازرة جهود الأمم المتحدة من أجل تحقيق السلام والاستقرار في العالم ودعم جهود التنمية التي توفر الحياة الكريمة للانسان في كل مكان.

ثم أحاط معاليه المجلس علما بنتائج مشاركته في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والذي عقد على هامش أعمال الدورة (73) للجمعية العامة للأمم المتحدة والذي تم فيه مناقشة التهديدات والتحديات الجسيمة التي يشهدها العالم الإسلامي الأمر الذي يحتم على الجميع بذل المزيد من الجهود لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في العالم العربي والإسلامي.

كما أطلع معاليه المجلس على نتائج مشاركته في جلسة مجلس الأمن على مستوى القمة التي عقدت بحضور فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب التي تناولت عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل وكذلك مشاركته في اجتماع المناسبة العالمية الخاصة “بإتخاذ موقف حيال مشكلة المخدرات العالمية” والتي دعت إليها الولايات المتحدة الامريكية والتي تناولت الأفكار والرؤى المشتركة للوصول إلى أنجح السبل للقضاء على آفة المخدرات واتخاذ موقف دولي يرتكز على عدد من الإستراتيجيات وأهمها التأكيد على التزام الدول بالإتفاقيات الدولية والمعنية بمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وتفعيل دور التعليم وتعزيز الوعي بهذا الشأن.

ثم أطلع معاليه المجلس كذلك على نتائج مشاركته في “قمة نيلسون مانديلا للسلام العالمي” والتي تم خلالها إستعراض مآثر الرئيس الراحل نيلسون مانديلا وأعماله التي قدمها طيلة حياته في تكريس قيمة الإنسانية والسلام والتي أصبحت محل تقدير وإجلال العالم أجمع.

كما أطلع معاليه المجلس على نتائج مشاركته في جلسة المباحثات بين ترويكا ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تم خلاله بحث علاقات الصداقة والتعاون والتنسيق القائمة بين دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوربي وسبل تعزيزها وتنميتها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية كما تم بحث تطورات الأوضاع الاقليمية والدولية والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك بالإضافة الى تأكيد الجانبين على كافة الالتزامات والمبادئ والاهداف المشتركة على أسس التعاون البناء والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

كما أطلع معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية المجلس كذلك على نتائج مشاركته في الاجتماع التشاوري الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية والذي عقد على هامش أعمال الدورة ال(73) للجمعية العامة للأمم المتحدة والذي استهدف مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الجامعة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط ومستجدات الأحداث في الشرق الأوسط وسبل التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الراهنة في المنطقة وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما أحاط معاليه المجلس علما بنتائج المحادثات واللقاءات التي أجراها على هامش الدورة مع نظرائه وزراء خارجية بعض الدول الشقيقة والصديقة والتي تناولت العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وكل من هذه الدول وسبل تطويرها في كافة المجالات والميادين الي جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات السياسية الراهنة وسبل دعم جميع المساعي الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام الدوليين.

ومن جانب آخر اطلع المجلس على التوصية الواردة في محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة بشأن تقرير مؤسسة الموانئ الكويتية بشأن الإجراءات التي اتخذتها تجاه قطع الصيد البحرية غير المرخصة والضوابط والإشتراطات اللازمة للترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والرقابية التي من شأنها ضمان الأمن والسلامة والمحافظة على البيئة البحرية.

ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية واستعرض آخر المستجدات الراهنة على الساحة السياسية على المستويين العربي والدولي.

وبهذا الصدد تابع المجلس بحزن وأسف عميقين الزلزال والمد البحري المدمر الذي ضرب جزيرة سولا ويزي الاندونيسية مؤخرا والذي أسفر عن مقتل واصابة العديد من الضحايا والمصابين معربا عن خالص التعازي لجمهورية أندونيسيا الصديقة ولأسر الضحايا خاصة سائلا المولي عز وجل بأن يرحم الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وبهذا الصدد تابع المجلس الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية للتواصل مع المواطنين المتواجدين هناك بهدف الحفاظ على سلامتهم وتأمين عودتهم للبلاد سالمين.