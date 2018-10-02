8 نصائح للوقاية من إشعاعات الهواتف المحمولة

تصدر معظم الأجهزة الرقمية كالهواتف المحمولة والأجهزة اللاسلكية الأخرى إشعاعا كهرومغناطيسيا أثناء التشغيل، ويعد هذا النوع من الإشعاع خطرا بالغا.

فإذا كنت حريصا على العناية بصحتك، في وقت لا غنى فيه عن استخدام #الهاتف_المحمول، فإليك 8 نصائح للتقليل من خطر التعرض للإشعاعات الصادرة منه، حسب ما جاء في موقع “كير 2” المعني بالصحة.

1 – استخدام السماعة

لكي تبقى في أمان عليك استخدام سماعات الأذن اللاسلكية أثناء التحدث في الهاتف مع الحرص على إبقاء الجهاز نفسه بعيدا عن متناولك.

2 – إبقاء الهاتف بعيداً عند عدم استخدامه

حاول ألا تبقي هاتفك في وضع التشغيل بجانب جسمك طوال اليوم، لتفادي الإشعاعات الصادرة منه.

3 – التركيز في إشارات الاستقبال

ينصح بتجنب استخدام الهاتف المحمول عندما تكون إشارة الاستقبال ضعيفة، حيث يصدر حينها المزيد من الإشعاعات الكهرومغناطيسية.

4 – عدم استخدام الهاتف في المساحات المعدنية المغلقة

حاول عدم استخدام هاتفك الخلوي في المصاعد، السيارات، القطارات أو الطائرات، حيث ينبعث منها المزيد من الإشعاع في المساحات المعدنية المغلقة.

5 – استبدل المكالمات بالرسائل النصية

كلما كان الهاتف بعيدا عن جسمك كان ذلك أفضل، لذا ينصح باستبدال المكالمات الطويلة بالرسائل النصية المقتضبة.

6 – استخدام الهاتف الأرضي بالمنزل

طالما أنك بالمنزل، احرص على استخدام الهاتف الأرضي التقليدي وليس اللاسلكي، لأن الأخير يصدر إشعاعات تشبه تلك التي يصدرها الهاتف المحمول.

7 – تجنب الغلاف الواقي من الإشعاع

يعد غلاف الموبايل الواقي من الإشعاع من أخطر الأشياء التي نلجأ لها لوقاية أنفسنا، لأن هذه الأغلفة تعيق الإرسال مما يدفع الأجهزة المحمولة لإصدار المزيد من الإشعاعات.

8 – عدم وضع “الراوتر” في غرف النوم

لضمان كامل الحماية من #الإشعاعات_الكهرومغناطيسية الضارة، ينصح بوضع جهاز التوجيه اللاسلكي أو “الراوتر”، خارج غرفة النوم وكذلك جميع الهواتف المحمولة.