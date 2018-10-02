صحيفة تركية تجري لقاء مع الباحث الكويتي مبارك الجري حول العلاقات مع تركيا

أجرت مجلة قرجيك حياة التابعة لصحيفة يني شافاك التركية لقاء مع الباحث الكويتي في الحركات السياسية الاسلامية مبارك الجري حول العلاقات الكويتية التركية، والدور الكويتي والتركي في الأزمة الخليجية، وتحولات الحركات السياسية الاسلامية لا سيما بعد الحراك الثوري العربي.

ورأى الجري في اللقاء أن العلاقات التركية الكويتية في تحسن دائم لا سيما في العقد الأخير، وانعكس ذلك على حجم التبادل التجاري الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وأضاف أنه ومنذ اندلاع الأزمة الخليجية وحتى الآن، ودولة الكويت تسعى الى حلحلة هذه الأزمة، ولذلك يمكن اعتبار حياد دولة الكويت في هذه الأزمة ودور أميرها الشيخ صباح الأحمد الصباح من أهم عوامل التهدئة.

والشأن ذاته يمكن ملاحظته لدى الدور التركي لا سميا في خطاب رئيس جمهورية تركيا أردوغان الذي حرص في أكثر من مناسبة على ضرورة تجاوز هذه الازمة في ظل محيط إقليمي مضطرب.

وأشار الجري الى أن موجة التحولات الديمقراطية والحراك الثوري العربي أثَر بشكل عميق على حركات الاسلام السياسي لا سيما الاخوان المسلمين، وأدى ذلك الى ظاهرة (ما بعد الإخوان) لاسيما في تونس والمغرب، حيث جرت مراجعات وتحولات فكرية وسياسية لدى بعض الحركات في المشرق العربي.