“نيويورك تايمز”: الكويت منعت 4490 كتاباً منذ 2014

نشرت صحيفة، نيويورك تايمز الأمريكية، تقريراً صحافياً، عن الوقفة الإحتجاجية، التي نظمتها الحركة الليبرالية الكويتية قبل أيام في ساحة الإرادة، للتنديد بما أسمتها “الرقابة التي تمارسها وزارة الإعلام وتمنع بمقتضاها عددا من الكتب”.

وأوضحت الصحيفة بأن الكويتيين يريدون أن يفكروا في بلدهم كمنطقة للحرية الفكرية في الخليج، وهي الملاذ الذي كان يرحب في يوم من الأيام بالكتاب العرب لكن هذه الصورة الذاتية أصبحت أكثر صعوبة للحفاظ عليها.

وفي أغسطس، أقرت الحكومة الكويتية بأنها منعت 4490 كتابًا منذ عام 2014 ، مئات منها هذا العام، بما في ذلك العديد من الأعمال الأدبية التي كانت تعتبر من قبل غير قابلة للمس، مما أدى إلى وقفات احتجاجية في الشارع عبر الإنترنت.

وتم إرفاق صورة في التقرير، توضح تعليق الكتب على شجرة في مدينة الكويت يوم السبت الماضي للاحتجاج على منع الكتب.