وفيات الثلاثاء 2 أكتوبر 2018

خديجة محمد إسماعيل العوضي، أرملة عبدالله حسن عبدالرحمن العوضي، «86 عاماً»، شيعت، للرجال: الدعية، ديوان العوضي، مقابل الجمعية الرئيسية، للنساء: الخالدية، ق1، ش10، م3، ت: 99676242 – 99507902.

خالد بدر حسيان الدوسري، «23 عاماً»، شيع، للرجال: الصباحية، ق2، ش13، م777، للنساء: هدية، ق3، ش1، م12، ت: 99045595 – 66677455.

ساكت سوعان عجيب العنزي، «90 عاماً»، شيع، للرجال: الدوحة، ق4، ش المرقش، خيمة بجانب صالة الشهيد فهد الأحمد، للنساء: الدوحة، ق4، ش6، م55، ت: 99673200 – 90036693 – 97344473.

طه ياسين عبدالنبي العريعر، «59 عاماً»، شيع، للرجال: مسجد البحارنة، الدعية، «ابتداء اليوم»، للنساء: القصور، ق7، ش34، م31، ت: 55554302.

مكيه خالد حسن خالد، أرملة سالم عبدالمحسن حمود العياضي، «75 عاماً»، شيعت، للرجال: مشرف، ق6، ش7، م55، للنساء: القادسية، ق7، ش79، م22، ت: 94092030 – 99123388 – 60338148 – 50533113.

يوسف محمد عبدالله أحمد العوضي، «73 عاماً»، شيع، للرجال: الدعية، ديوان العوضي، ق3، مقابل الجمعية، للنساء: جابر الأحمد، ق1، ش130، م29، ت: 24604060.

زهرة علي حسن علي، أرملة إبراهيم عبدالله التميمي، «94 عاماً»، شيعت، الرميثية، حسينية العترة الطاهرة، ق10، ش أبوحنيفة، ج101، م16، ت: 99013014.

فواز طالب ساير العنزي، «21 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الأربعاء، «صبحان»، «العزاء في المقبرة فقط»، ت: 90987649 – 55550450.

صديقة تركي مال الله، «69 عاماً»، شيعت، الرميثية، ق12، ش الشافعي، م15، «حسينية النور» على طريق الفحيحيل السريع، ت: 99003006.

عزيزة حسين علي، أرملة حيدر عباس شمس الدين، «76 عاماً»، شيعت، حسينية أحمد عاشور، بنيد القار، ت: 99766566.