أياكس يعمق جراح بايرن ميونخ في معقله

نجح أياكس أمستردام الهولندي، في اقتناص تعادل ثمين مع مضيفه بايرن ميونخ الألماني، بنتيجة 1 ـ 1 في المباراة التي جمعتهما اليوم بالجولة الثانية لمنافسات المجموعة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ورفع الفريقان رصيدهما إلى 4 نقاط، لكن أياكس حافظ على صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن البايرن.

ويعاني بايرن ميونخ من تراجع نتائجه في الفترة الأخيرة، حيث تعادل مع أوجسبورج وخسر أمام هيرتا برلين في آخر جولتين بالبوندسليجا.

الشوط الأول

بدأت المباراة بمحاولة للسيطرة من بايرن ميونخ، وجاءت الخطورة الأولى في الدقيقة الثانية بعد تمريرة مميزة من روبن إلى مولر على الجانب الأيمن، الذي رفع عرضية بعيدة ذهبت لريبيري المندفع من الخلف لكنه سدد في الشباك الخارجية.



وانطلق روبن بعدها بدقيقة من الجناح الأيمن ومر من المدافعين وسدد بقوة لكن الحارس أنقذ بأطراف أصابعه.

الهدف الأول جاء عن طريق ماتس هوميلز، في الدقيقة 4 من عرضية مميزة من المتألق روبن، حولها المدافع بالرأس داخل الشباك.

مع مرور الوقت أحكم البايرن سيطرته على المباراة وكان التركيز واضحا على الجناحين خاصة الجبهة اليسرى التي قادها ريبيري.

وجاء أول ظهور لأياكس في الدقيقة 17 من عرضية وصلت لتاديتش في المنطقة لكنه سدد في المدرجات، وسدد حكيم زياش في الدقيقة 19 لكن نوير أنقذ مرماه من هدف محقق.

وتعادل المغربي نصير مزراوي في الدقيقة 22 من اللقاء بعد كرة متبادلة وضعته في المنطقة ليتفوق على ألابا ويسدد كرة أرضية شكنت الشباك.

بعد الهدف تراجع أداء البايرن وزادت الثقة لدى أياكس، الذي اعتمد على التمريرات القصيرة التي سببت المتاعب للبافاري.

ومرر روبن لمارتينيز، المندفع من الخلف الذي سدد كرة رائعة مرت من الحارس لكنها ذهبت إلى خارج المرمى في الدقيقة 32.

وتصدى نوير تسديدة رائعة لزياش في الدقيقة 44 منقذا فريقه من هدف محقق لينتهي بعدها الشوط الأول بالتعادل 1 ـ 1.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني أضاع تاديتش، فرصة هدف محقق بعدما وصلته الكرة داخل المنطقة دون رقابة لكنه سدد ضعيفة للغاية أمسكها نوير بسهولة.

وتصدى نوير لهدف محقق آخر، في الدقيقة 48 عندما سدد نيكولاس من داخل المنطقة كرة تصدى لها الحارس الكبير، لكنها ارتدت منه أمام زياش الذي كان قريبا من التسجيل لكن حارس البايرن انقض مرة أخرى على الكرة وأمسكها.



وكان أول ظهور للبايرن في الشوط الثاني على الجانب الهجومي في الدقيقة 54، من عرضية لألابا لم تستغل بشكل جيد.

ودفع كوفاتش، بخاميس رودريجيز مكان روبن في الدقيقة 61 لتنشيط هجوم فريقه المتراجع بشدة.

وسدد تياجو كرة قوية في الدقيقة 66 لكنها أخطأت المرمى بقليل، وتحسن أداء البايرن كثيرا وسط محاولات عديدة لإدراك هدف التقدم.

ومر زياش المتألق وسدد كرة مميزة تصدى لها نوير بالقدم بطريقة غريبة، وأهدر فان دي بيك هدفا محققا من كرة وصلته على بعد خطوات من المرمى لكنه سددها خارج المرمى بغرابة شديدة.

وخرج ريبيري المختفي في الدقيقة 74، ونزل سيرجي جنابري، وسدد خاميس من داخل المنطقة لكن الحارس أبعدها في اللحظات الأخيرة قبل أن تسكن الشباك.



وتواصلت محاولات البايرن وأهدر مولر فرصة هدف في الدقيقة 86، عندما ارتقى لكرة عرضية مميزة، لكنه حولها برأسه فوق المرمى.

وكثف بايرن ميونخ، من هجومه في الدقائق الأخيرة، لكنه فشل في هز الشباك، لتنتهي المباراة بالتعادل 1 ـ 1.