فالنسيا يفاقم مشاكل مورينيو مع “الشياطين الحمر”

تعادل فالنسيا الإسباني مع مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي، بدون أهداف، الثلاثاء، في مباراة باهتة بالمجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لتزداد الضغوط على المدرب جوزيه مورينيو وسط تقارير ربطت زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق بتدريب العملاق الإنجليزي.

وبهذه النتيجة يحتل مان يونايتد المركز الثاني في المجموعة بأربع نقاط من مباراتين، متأخرا بنقطتين عن يوفنتوس المتصدر الذي حافظ على العلامة الكاملة بالفوز 3-صفر على ضيفه يانج بويز. ويملك فالنسيا نقطة وحيدة، بينما يتذيل الفريق السويسري الترتيب بدون نقاط.

وسيلتقي مانشستر في المباراتين المقبلتين بدوري الأبطال مع يوفنتوس، حيث سيستضيف “السيدة العجوز” في 23 أكتوبر قبل أن تقام المباراة الثانية في تورينو في السابع من نوفمبر.