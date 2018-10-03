فوز فرانسيس أرنولد وجورج سميث وجريجوري وينتر بجائزة نوبل في الكيمياء

أعلنت الأكاديمية السويدية، اليوم الأربعاء، عن منح جائزة نوبل في الكيمياء 2018، إلى ثلاثة علماء بينهن امرأة، ذهب النصف الأول إلى فرانسيس أرنولد والنصف الآخر بالاشتراك مع جورج سميث وجريجورى وينتر.

وقدمت فرانسيس أرنولد، أول تطور موجه للأنزيمات، وهى بروتينات تحفز التفاعلات الكيميائية، يتم استخدام الإنزيمات الناتجة من خلال التطور الموجه لتصنيع كل شىء من الوقود الحيوى إلى المستحضرات الصيدلانية.

وطور جورج سميث، الحائز على جائزة نوبل بريز، طريقة تعرف باسم عرض الملتهمة، حيث يمكن استخدام البكتيريا – وهو فيروس يصيب البكتيريا – لتطوير بروتينات جديدة.

وحصل السير جريجوري وينتر، الذى حصل على جائزة نوبل بريتز فى الكيمياء، على عرض الملتهمة لإنتاج مستحضرات صيدلانية جديدة. أنتجت اليوم عرض الملتهمة الأجسام المضادة التى يمكن تحييد السموم، ومكافحة أمراض المناعة الذاتية وعلاج سرطان النقيلى.