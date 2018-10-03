ماليزيا: اعتقال زوجة رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق بتهمة غسيل أموال

قال محامي روسمة منصور زوجة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق لرويترز إن لجنة مكافحة الفساد ألقت القبض عليها يوم الأربعاء وستوجه لها تهمة غسيل الأموال.

وقال المحامي كيه. كوماراندران إن روسمة احتجزت بعدما استجوبتها اللجنة.

وقال مصدر مطلع إن الاتهام سيوجه لها يوم الخميس. وتواجه روسمة اتهامات أخرى إضافة إلى غسل الأموال.

وكانت السلطات الماليزية قد استدعت مجددا رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرازق وزوجته روسمة منصور لاستجوابهما يوم الأربعاء في تحقيق فساد يتعلق بصندوق (1.إم.دي.بي) الحكومي.

ويواجه نجيب، الذي مُني بهزيمة صادمة في الانتخابات التي أجريت في مايو أيار، 32 تهمة تشمل غسل أموال وسوء استغلال السلطة وخيانة الثقة ضمن جهود تفسير اختفاء مليارات الدولارات من صندوق التنمية الحكومي.

وقالت وسائل إعلام إن نجيب (64 عاما) وصل إلى إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للشرطة لتقديم إفادته في تحقيق يتعلق بغسل الأموال.

واستدعت الشرطة روسمة لاستجوابها على نحو منفصل أمام لجنة مكافحة الفساد في العاصمة الإدارية بوتراجايا في ثاني زيارة لها خلال أسابيع.

وكان محققو مكافحة الفساد قد قضوا نحو 13 ساعة الأربعاء الماضي في الاستماع لشهادة روسمة في إطار التحقيقات المتعلقة بصندوق 1.إم.دي.بي.