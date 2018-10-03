انطلاق أولى رحلات قطار الحرمين غداً بين مكة والمدينة

تنطلق الخميس أولى رحلات قطار الحرمين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما يمثل أولى خطوات التشغيل التجاري لهذا المشروع الضخم لنقل الركاب الذي سيشمل 5 محطات.

ويوفر القطار الجديد الذي يعد أكبر مشروع في قطاعه بالمنطقة خدمات النقل بين 5 مناطق رئيسية هي مكة المكرمة وجدة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية والمدينة المنورة.

وتقدر التكلفة الإجمالية لمشروع قطار الحرمين بنحو 60 مليار ريال.

وسيبدأ القطار جدوله بـ 8 رحلات أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد حتى نهاية العام 2018 ثم ترتفع إلى 12 رحلة.

ويعد قطار الحرمين السريع إحدى الأذرع الاقتصادية والتنموية التي وضعت خدمة الحجاج والمعتمرين في طليعة أهدافها، بما يحقق لهم أقصى أبعاد الراحة والطمأنينة.

ويبلغ إجمالي مسارات الخط 450 كيلومتراً من السكك الحديدية الكهربائية، عبر 35 عربة تسير بالاتجاهين بسرعة تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة، وبسعة أكثر من 160 ألف مسافر يوميا، وقرابة 60 مليون راكب سنوياً.

وسيسهم القطار الجديد في تقليص رحلة السفر البري المعتادة عبر السيارات والتي تمتد لأكثر من 4 ساعات إلى ساعتين تقريبا، وبكثافة في النقل العددي تراعي أكثر المواسم زخما في الحج و العمرة.