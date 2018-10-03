“الداخلية” الكويتية: ضبط مرتكبي واقعة السطو المسلح على أحد محلات المواد الغذائية في منطقة الفحيحيل

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي متمثلاً بالإدارة العامة للمباحث الجنائية ” مباحث الفحيحيل ” تمكن من ضبط مرتكبي واقعة السطو المسلح على أحد محلات المواد الغذائية في منطقة الفحيحيل بمحافظة الأحمدي.

وفي التفاصيل… ورد بلاغا من صاحب محل مواد غذائية بمنطقة الفحيحيل يفيد بتعرض محله لعملية سلب بالقوة ” سطو مسلح ” عن طريق ” 3 ” أشخاص، حيث قام أحدهم بإشهار سلاح ناري على أحد موظفي المحل وأجبره على الخضوع ومن ثم السيطرة عليه، ثم قاموا بسرقة كمية من المواد الغذائية بعد فشلهم في الحصول على أي أموال وفروا هاربين إلى جهة غير معلومة وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث مع جمع المعلومات والاستدلالات التي اسفرت عن ضبط المتهمين الثلاثة والسلاح المستخدم في عملية السطو.

وبالكشف عليهم اتضح ان المتهمين هم مواطنون والسلاح النارى المستخدم في السرقة مزيف وتم تسجيل قضية رقم ” 89/2018 ” سلب بالقوة ” سطو مسلح “.