وزراء مالية الكويت والسعودية والامارات يوقعون غدا اتفاقيات منح لصالح الاردن

اعلن وزير المالية الأردني الدكتور عز الدين كناكرية ان نظراءه في الكويت والسعودية والامارات سيوقعون في العاصمة عمان غدا الخميس مجموعة من الاتفاقيات الاطارية التي تتعلق بمخرجات اجتماع (قمة مكة) الرباعية.

ونقلت وكالة (بترا) الاردنية للانباء عن كناكرية اليوم الاربعاء ان الاتفاقيات تشمل على تقديم ودائع لدى البنك المركزي الاردني وضمانات قروض ومنح مالية.

تأكيده أهمية زيارة الوزراء التي تأتي ضمن إطار توطيد العلاقات الأخوية التي تربط الاردن بدول الخليج قيادة وحكومة وشعبا.

واوضح ان الاتفاقيات التي سيتم توقيعها تشمل اتفاقيات ودائع لدى (البنك المركزي الاردني) وضمانات قروض ومنح مالية مضيفا ان مديري الصناديق التنموية في الدول الشقيقة الثلاث سيرافقون الوزراء في الزيارة المقررة.

وكان وفد من (الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية) قد زار الأردن منتصف سبتمبر الماضي للتوقيع مع الحكومة الأردنية على اتفاقية ثنائية (بالأحرف الأولى) لتخفيف أعباء مديونية الأردن تجاه الصندوق وذلك بجدولة 17 قرضا قيمتها الاجمالية (نحو 300 مليون دولار ).

وكانت (قمة مكة) الرباعية التي عقدت في يونيو الماضي بمشاركة قادة السعودية والكويت والامارات والاردن تعهدت بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للاردن بقيمة 5ر2 مليار دولار مدة خمسة اعوام.

وتتوزع حزمة المساعدات هذه على اربعة بنود هي وديعة في (البنك المركزي الأردني) وضمانات ل (البنك الدولي) لصالح الأردن ودعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية على مدى السنوات الخمس المقبلة وتمويل من صناديق التنمية لمشاريع انمائية.