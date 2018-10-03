واشنطن تلغي اتفاقية صداقة مع طهران عمرها 63 سنة

أعلن وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أن إيران تقف وراء التهديدات الموجهة للبعثات الدبلوماسية الأميركية في بغداد والبصرة.

وأضاف للصحافيين في وزارة الخارجية: “إيران هي مصدر التهديد الحالي للأميركيين في العراق.. مخابراتنا قوية في هذا الصدد. بوسعنا رؤية يد آية الله وتابعيه تدعم هذه الهجمات على الولايات المتحدة”.

في سياق متصل، أكد أن طهران “استخدمت أموالها لتمويل الإرهاب والميليشيات في العراق والشرق الأوسط.. إيران مستمرة بنشاطها الخبيث في المنطقة”. وأمل الوزير بأن “لا تخضع الحكومة العراقية للإملاءات الإيرانية”، مؤكداً أن واشنطن تقف “بجانب الشعب العراقي دائما”. كما أعرب عن أمله بأن يفي رئيس الحكومة العراقية بالتزاماته تجاه الشعب العراقي.