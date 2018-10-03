وفيات الأربعاء 3 أكتوبر 2018

صفية حسن أمين، أرملة عبدالله عبدالكريم سراج، «85 عاماً»، شيعت، للرجال: مسجد الإمام الحسن، بيان، للنساء: العدان، ق2، ش52، م24، ت: 90967676.

خالد محمد صقر الجذع العتيبي، «42 عاماً»، شيع، «العزاء في المقبرة فقط»، ت: 90007022 – 55552885.

موضي محمد الطريجي، أرملة عبدالله محمد الربيعة، «86 عاماً»، شيعت، للرجال: الفيحاء، ديوان الربيعة، ق4، ش45، م1، للنساء: اليرموك، ق2، تقاطع شارع محمد الوزان وعبدالعزيز بن باز، ت: 22542540.

فاطمة أحمد إسماعيل الموسوي، أرملة عبدالنبي حجي عبدالرحيم، «79 عاماً»، شيعت، للرجال: الحسينية الخزعلية، بجانب البنك الوطني، للنساء: مبارك العبدالله «غرب مشرف»، ق3، ش316، م24، ت: 99081525.

موضي جاسم محمد نجم، زوجة صقر مبارك صقر الجيماز، «71 عاماً»، شيعت، للرجال: حطين، ق3، ش317، م89، للنساء: الزهراء، ق2، ش206، م8، ت: 25223206 – 51132111.

محمد علي محمد خاجة، «62 عاماً»، شيع، للرجال: ديوان عباس ميرزا حسين خاجه، بنيد القار، للنساء: الحسينية الزينبية، بنيد القار، ت: 67788688.

كوثر محمد حسن، أرملة كاظم عبدالرحمن الأستاذ، «66 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الخميس، للرجال: الشعب، ديوان الكنادرة، للنساء: صباح السالم، ق9، ش4، ج19، م20، ت: 99079254.

أحمد نجيب بدر الوهيب، «19 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الخميس، للرجال: عبدالله المبارك، ق1، ش140، م77، للنساء: مبارك الكبير، ق8، ش29، م21، ت: 99523514 – 97533365.