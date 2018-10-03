نيمار يتلألأ في ليلة انهيار النجم الأحمر بباريس

أهان باريس سان جيرمان، ضيفه النجم الأحمر الصربي، وهزمه بنتيجة (6-1)، مع الرأفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

سجل سداسية سان جيرمان، نيمار جونيور (هاتريك)، وإدينسون كافاني وآنخيل دي ماريا وكيليان مبابي في الدقائق 20 و22 و37 و42 و70 و81، مقابل هدف وحيد للضيوف سجله ماركو مارين بالدقيقة 74.

حصد العملاق الفرنسي أول 3 نقاط في رصيده بالمجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد ريد ستار عند نقطة وحيدة، قبل اللقاء الثاني بالمجموعة الذي سيجمع بين ليفربول (3 نقاط) ونابولي (نقطة).

اتجاه واحد

سار اللقاء في اتجاه واحد منذ بدايته نحو ميلان بوريان، حارس مرمى الفريق الصربي، وكادت أن تهتز شباكه مبكرا بفرصتين من كيليان مبابي.

لم يصمد ريد ستار سوى 20 دقيقة فقط، عندما انبرى نيمار لركلة حرة، سددها بنجاح في الزاوية اليمنى، وقبل أن يفيق الضيوف من الصدمة، تبادل البرازيلي الكرة مع مبابي، واخترق بسهولة الدفاع الصربي، ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه.

انهار الفريق الصربي تماما، وأنقذ حارسه بوريان مرماه من رأسية خطيرة لكافاني، كما أضاع مبابي انفرادا صريحا بغرابة شديدة، كما سدد نيمار كرة أخرى فوق العارضة.

ووسط غياب تام للرقابة والتمركز الجيد، تسلم كافاني الكرة وراوغ وسدد دون مضايقة مسجلا الهدف الثالث، بعدها بأربع دقائق أجهز بي إس جي على ضيفه بهدف رابع لدي ماريا من بينية رائعة لتوماس مونييه.

وقبل أن يطلق الحكم صافرة الشوط الأول، تصدى بوريان لفرصة مزدوجة لنيمار جونيور.

خطر متواصل

تحسين صورة الفريق الصربي، فرض على مدربه فيلادان ميلوجيفيتش، إجراء تبديلين دفعة واحدة مع بداية الشوط الثاني، حيث أشرك سردان بابيتش وميلان بافكوف، مكان فيدان سافيتش وفيليكو سيميتش.

إلا أن الخطورة ظلت باريسية، ففي أول 5 دقائق تصدى حارس ريد ستار لثلاث فرص محققة لمبابي ونيمار، كما ارتقى أدريان رابيو برأسية فوق العارضة.

ظل ألفونس أريولا بمثابة ضيف شرف على مدار 64 دقيقة، عندما تعرض لأول اختبار بتسديدة ضعيفة لماركو مارين، وأخرى لروديتش، أمسكهما الحارس الفرنسي الدولي بسهولة.

في الدقيقة 70، أضاع دي ماريا فرصة خطيرة، ارتدت سريعا لنيمار ليبني هجمة جديدة بتمريرة إلى خوان بيرنات ومنه إلى مبابي ليسجل في الشباك بسهولة بالغة، محرزا الهدف الخامس لأصحاب الأرض.

سجل ماركو مارين هدفا شرفيا للصرب قبل ربع ساعة من النهاية، بعد تمريرة من لورينزو إيبيسيلو في أول لمسة له بعد مشاركته بديلا لبين نابوهان.

بعدها بثوان كاد أن يضيف دي ماريا هدفا سادسا لأصحاب الأرض ولكنه سدد برعونة.

في الدقيقة 76، شارك تشوبو موتينج وتيلو كيرير مكان تياجو سيلفا ومبابي، قبل أن يكرر نيمار إبداعه بتسديدة ركلة حرة جديدة أسكنها المقص الأيسر، قبل خروجه ليشارك مكانه جوليان دراكسلر.

لم تكتمل فرحة كافاني بهدف سابع سجله في الشباك الصربية، لثبوت تسلله أثناء تسديد تشوبو موتينج الكرة التي تصدى لها الحارس ميلان بوريان، قبل أن يبعد أيضا فرصة مؤكدة لتوماس مونييه، ليكتفي العملاق الباريسي بستة أهداف فقط في شباك منافسه الضعيف.