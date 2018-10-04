برشلونة يعبر الحاجز اللندني في ويمبلي

حسم برشلونة بسهولة موقعته أمام مضيفه الإنجليزي توتنهام بالفوز عليه 4-2، مساء الأربعاء على ملعب “ويمبلي”، ضمن منافسات المجموعة الثانية بالدور الأول من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجّل فيليبي كوتينيو (2) وإيفان راكيتيتش (28) وليونيل ميسي (56 و90) أهداف برشلونة، فيما أحرز هاري كين هدف توتنهام الوحيد (52).

وارتفع رصيد الفريق الكاتالوني إلى 6 نقاط، وهو الرصيد ذاته الذي يحمله إنتر ميلان الذي تغلّب في التوقيت ذاته مع بي اس في أيندهوفن (2-1)، أما توتنهام فمني بهزيمته الثانية على التوالي بعد السقوط أمام إنتر ميلان (1-2) في الجولة الأولى.

وعانى توتنهام من الغيابات العديدة التي ضربت صفوفه، فغاب عنه كل من يان فيرتونن وكريستيان إريكسن وديلي ألي وموسى ديمبيلي، وعاد إليه الحارس الفرنسي هوجو لوريس بعد شفائه من الإصابة.

وغاب عن صفوف برشلونة مدافعه الموقوف صامويل أومتيتي ولعب مكانه مواطنه كليمينت لانجليه، وشارك في المباراة منذ البداية لاعب الوسط البرازيلي أرثر، في وقت جلس فيه الفرنسي عثمان ديمبيلي على مقاعد البدلاء.

البداية كانت صاعقة لبرشلونة، عندما افتتح التسجيل في الدقيقة الثانية، اثر خروج خاطئ من الحارس لوريس في محاولة لقطع الكرة من أمام يوردي ألبا الذي مررّها بدوره إلى كوتينيو، فسدّدها الأخير بثقة في الشباك الخالية، ومرت الدقائق التالية بهدوء، وسط عجر توتنهام عن تهديد مرمى ضيفه حتى الدقيقة 24، عندما سدّد كين كرة سهلة سيطر عليها الحارس مارك أندري تير شتيجن، لكن الرد جاء عنيفا من قبل الفريق الكاتالوني الذي عزّزه تقدّمه بهدف ثان في الدقيقة 28، حيث أعاد كوتينيو الكرة إلى الوراء ليقابلها الدولي الكرواتي راكيتيش “على الطاير” من خارج منطقة الجزاء، فارتدت من القائم الأيمن إلى داخل المرمى.

واصل برشلونة أفضليّته، ووجد كوتينيو مساحة ضيقة للتسديد، بيد أن لوريس سيطر على محاولته في الدقيقة 32، وبعدها بدقيقة ارتدت تمريرة من سون هيونج مين أمام مرمى برشلونة من جيرار بيكيه، لكن تير شتيجن أنقذ مرماه بمهارة يحسد عليها، ثم أطلق نجم برشلونة ليونيل ميسي تسديدة سيطر عليها لوريس بسهولة في الدقيقة 37.

مع بداية الشوط الثاني، وقف الحظ دون تسجيل ميسي لهدف برشلونة الثالث في مناسبتين وبالطريقة نفسها عندما ارتدت الكرة مرتّين من القائم الأيمن اثر تسديدة منخفضة، قبل أن ينجح كين في تقليص الفارق لتوتنهام بالدقيقة 52، عندما مرر لاميلا الكرة له، فراوغ هدّاف كأس العالم 2018، نليسون سيميدو بمهارة قبل أن يسدّد كرة زاحفة ومركّزة استقرت بالمرمى، بيد أن ميسي تمكّن أخيرا من كسر نحسه عبر تسجيل الهدف الثالث بالدقيقة 56، اثر تمريرة عرضية من ألبا تركها كل من كوتينيو وسواريز للنجم الأرجنتيني الذي تابعها بنحنكة في المرمى.

ورفض توتنهام الاساتسلام مبكّرا، فقلّص النتيجة بالدقيقة 66، عندما سدّد لاميلا الكرة لترتد من لانجليه وتخدع الحارس، وارتكب لوريس هفوة جديدة وخرج من مرماه لتنقطع الكرة من أمامه وتذهب إلى ميسي الذي أبعد المدافع توبي ألديرفيريلد الكرة من أمامه قبل التسديد في المرمة الخالي، وأجرى توتنهام تبديلا هجوميا بإشراك فرناندو يورنتي مكان لاميلا، وكاد لوكاس مورا يعادل النتيجة في الدقيقة 84، لكن لانجليه ظهر من العدم ليحوّل كرته إلى ركنية، ليدفع الفريق اللندني ثمن إهدار الفرصة بعدما مرّر ألبا كرة جديدة منطقة الجزاء تركها سواريز للميسي الخالي من الرقابة والتي تبعها بهدوء داخل المرمى.