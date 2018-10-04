فوز مستحق لنابولي أمام ليفربول

حقق نابولي فوزًا صعبًا على ليفربول، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما بملعب سان باولو، بمنافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

أحرز لورينزو إنسيني، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90 من زمن المباراة.

وارتفع رصيد نابولي إلى 4 نقاط بالمركز الأول بالمجموعة الثالثة، وتجمد رصيد ليفربول عند 3 نقاط بالتساوي مع باريس سان جيرمان في المركزين الثاني والثالث.

وأهدر إنسيني فرصة تسجيل الهدف الأول لنابولي بالدقيقة 10، بعد عدة تمريرات بين لاعبي الفريق، وصلت إلى لورينزو الذي سدد تصويبته ومرت بجوار القائم الأيسر لأليسون.

وعاد إنسيني مرة أخرى، بالدقيقة 15، لمحاولة فك التكتل الدفاعي لليفربول، وسدد من بعيد لكن تصويبته علت العارضة.

الدقيقة 32، شهدت أخطر فرص المباراة، بعدما سدد أركاديوز ميليك، مهاجم نابولي، تصويبة قوية تصدى لها أليسون بكير ببراعة، وأنقذ مرماه من هدف محقق لأصحاب الأرض.

وأنقذ أليسون، قذيفة صاروخية من ميليك، بعد عدة تمريرات بين لاعبي نابولي، وصلت إلى أركاديوز، الذي سدد تصويبة قوية من خارج المنطقة على يسار الحارس، ليواصل تألقه وينقذ مرماه، بالدقيقة 49، ويبعدها قبل أن يخرجها جوميز إلى ركنية.

وحاول فابيان رويز، في الدقيقة 51، التسديد من الجهة اليسرى من على حدود منطقة الجزاء، إلا أن تسديدته وصلت سهلة إلى يد حارس ليفربول.

الدقيقة 58، شهدت ضياع فرصة بطريقة غريبة لصالح نابولي، بعدما حاول الوقوف على الكرة وتسديدها، ليبعدها مدافع الريدز، قبل أن تعود الهجمة مرة أخرى لنابولي، وعن طريق تمريرة إنسيني، لميليك، سدد الأخير خارج المرمى.

أولى تهديدات ليفربول على المرمى، جاءت عن طريق محمد صلاح بالدقيقة 67، إلا أن تسديدته مرت بجانب القائم الأيسر لأوسبينا.

وأجرى كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنابولي، تغييران بالدقيقة 68، بدخول سيموني فيردي وميرتينيز، بدلاً من فابيان رويز وميليك.

وواصل نابولي أداءه الرائع، ومرر إنسيني تمريرة طولية من خلف المدافعين إلى كاييخون في الدقيقة 73، وسددها إلا أن أليسون أبعدها لركلة ركنية، قبل أن يعلن الحكم عن حالة تسلل.

وكاد كاييخون أن يسجل أولى أهداف المباراة بالدقيقة 74، بعد تمريرة طولية رائعة من كوليبالي من الجهة اليسرى، وصلت إلى كاييخون، الذي سددها في المرمى، لينقذ جوميز، مدافع ليفربول، مرماه ويبعد الكرة من على خط المرمى.

وتصدت العارضة إلى تصويبة ميرتينيز، في الدقيقة 81، بعد عرضية متقنة من ماريو روي من الناحية اليسرى، إلا أن العارضة وقفت بجانب أليسون.

ودافع أوسبينا عن مرماه ببراعة، بعدما خرج من مرماه في الدقيقة 85، بعدما كاد صلاح أن ينفرد بالمرمى، ويبعدها عن مرماه.

وتمكن إنسيني من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90، بعد تمريرة رائعة من كاييخون من الناحية اليمنى، وصلت إلى إنسيني إمام المرمى، وأسكنها الشباك.