الرئاسة التركية: تركيا تراقب قضية اختفاء الصحافي السعودي عن كثب

أكد المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إبراهيم كالين أنّ وزارة الخارجية والسلطات المعنية تراقب قضية الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي عن كثب.

وأشار إبراهيم كالين إلى أنّ السلطات التركية على اتصال مع المسؤولين السعوديين حيث أعرب عن أمله في إيجاد حلّ لهذه المسألة.

وفي سياق متصل، نفت خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي ما ذكره مسؤول سعودي عن مغادرته قنصلية المملكة في اسطنبول، مؤكدة أن الكاتب فقد داخلها.

وقالت: “إذا كان ذلك صحيحا فأين هو؟”، مضيفة أنها كانت ستعلم هي أو الشرطة التركية ما إذا كان غادر المبنى. وكانت ترد على تعليق من مسؤول سعودي أبلغ رويترز بأن التقارير التي تحدثت عن فقد خاشقجي “كاذبة”.