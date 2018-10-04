طقس عطلة نهاية الأسبوع: حار والرياح شمالية غربية مثيرة للغبار

توقعت ادارة الارصاد الجوية الكويتية ان يكون الطقس اليوم الخميس حارا والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات تكون خلالها مثيرة للغبار.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بالادارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هذه الفترة تعد مناخيا ضمن موسم الخريف الذي يشهد غالبا العديد من التغيرات الحادة والسريعة حيث يبدأ تأثير منخفض الهند الموسمي في الانحصار التدريجي وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي خلال ساعات النهار والليل.

وأضاف القراوي ان نسبة الرطوبة تزيد في بعض الاحيان خاصة على المناطق القريبة من المسطحات المائية (السواحل) مع تغير الكتلة الهوائية المؤثرة وتأثير ظاهرة نسيم البر والبحر كما تظهر بعض الغيوم أحيانا قد تصاحبها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق وبصفة عامة يكون الاحساس بالطقس حارا نهارا ومعتدلا ليلا خاصة في الساعات المتأخرة من الليل.

واوضح ان الطقس المتوقع نهار اليوم حار والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 15 و42 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 43 و45 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج وارتفاع الموج ما بين 2 و4 أقدام.

وتوقع أن يكون الطقس ليلا معتدلا خاصة في الساعات المتأخرة والرياح شمالية غربية الى متقلبة خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 08 و32 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 23 و26 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الموج وارتفاعه ما بين 2 و4 أقدام.

وقال ان طقس نهار يوم الجمعة سيكون حارا والرياح شمالية غربية الى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 08 و32 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 43 و45 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج وارتفاع الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وذكر ان حالة الطقس ليلا معتدلة والرياح متقلبة الاتجاه الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة وتتراوح سرعتها ما بين 08 و26 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 22 و25 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

واشار القراوي الى ان طقس نهار يوم السبت سيشهد انخفاضا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة وسيكون حارا ورطب نسبيا في المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه الى شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة وتتراوح سرعتها ما بين 08 و35 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة وتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 40 و42 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وتوقع أن يكون الطقس ليلا معتدلا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية الى متقلبة الاتجاة خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 06 و30 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 21 و23 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.